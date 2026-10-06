Una roja en el debut, una túnica en Qatar y un “¿qué mirás, bobo?”: curiosidades y anécdotas de Messi en la Selección

La historia empezó con una elección. En 2004, cuando España se ilusionaba con convocarlo, la AFA organizó un amistoso de la Sub-20 ante Paraguay para que Lionel Messi se pusiera cuanto antes la celeste y blanca. Tenía 17 años y vivía en Barcelona, adonde su padre, Jorge, lo había llevado a los 13. Eligió la Argentina sin dudar. Fue el primer paso de una historia de 21 años.