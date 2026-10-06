DeportesFútbol

Una roja en el debut, una túnica en Qatar y un “¿qué mirás, bobo?”: curiosidades y anécdotas de Messi en la Selección

En 21 años con la camiseta argentina, el capitán dejó historias que van más allá de los goles. Desde la elección de 2004 hasta la carta que escribió para decir adiós.

POSTAL ETERNA. Messi besa la Copa del Mundo en Lusail con el bisht que le colocó el emir de Qatar.
POSTAL ETERNA. Messi besa la Copa del Mundo en Lusail con el bisht que le colocó el emir de Qatar.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi cierra su ciclo de 21 años en la Selección Argentina ante Benín, tras anunciar su retiro definitivo del combinado nacional.
  • Inició su camino en 2004 rechazando a España, sufrió una insólita expulsión en su debut en 2005 y alcanzó la gloria máxima en Qatar 2022.
  • Su despedida marca el fin de la era más laureada del fútbol argentino moderno, dejando un legado imborrable como capitán y referente mundial.
Resumen generado con IA

La historia empezó con una elección. En 2004, cuando España se ilusionaba con convocarlo, la AFA organizó un amistoso de la Sub-20 ante Paraguay para que Lionel Messi se pusiera cuanto antes la celeste y blanca. Tenía 17 años y vivía en Barcelona, adonde su padre, Jorge, lo había llevado a los 13. Eligió la Argentina sin dudar. Fue el primer paso de una historia de 21 años.

Su debut con la mayor fue insólito. El 17 de agosto de 2005, en Budapest, entró ante Hungría y fue expulsado casi enseguida por un manotazo. Salió llorando. Un año después, en el Mundial de Alemania, con la camiseta "19", le marcó a Serbia y Montenegro y se convirtió en el argentino más joven en convertir en una Copa del Mundo.

En 2008, el Barcelona no quería cederlo para los Juegos Olímpicos de Beijing. Pep Guardiola, recién llegado como entrenador, le dio permiso y Messi volvió con el oro: en la final habilitó a Ángel Di María para el 1-0 ante Nigeria. En marzo de 2009 estrenó la "10" de la mayor, en el Monumental, con Maradona como técnico. Nunca más se la sacó.

Caerse, levantarse y volver a intentarlo: la lección que nos deja Messi, el "10" que nunca se rindió

Caerse, levantarse y volver a intentarlo: la lección que nos deja Messi, el 10 que nunca se rindió

La cinta también tiene su historia. Alejandro Sabella lo nombró capitán en agosto de 2011 y su primer partido con el brazalete fue en Calcuta, en la India, ante Venezuela. Tenía 24 años. Cinco años después, tras perder la final de la Copa América Centenario, anunció que dejaba la Selección. El país se movilizó para pedirle que siguiera y en agosto volvió.

Qatar dejó escenas para siempre. Tras los cuartos ante Países Bajos, en plena entrevista, le soltó a un rival el famoso “¿Qué mirás, bobo? Andá pa' allá”. En la final levantó la Copa con el bisht, la túnica negra que le colocó el emir de Qatar. En 2023 jugó la despedida de Juan Román Riquelme, con quien comparte cumpleaños: el 24 de junio.

Messi fue nuestro calendario: dos décadas de goles, finales y lágrimas que también cuentan nuestra propia historia

Messi fue nuestro calendario: dos décadas de goles, finales y lágrimas que también cuentan nuestra propia historia

La última curiosidad

Su adiós también tiene detalles particulares. El rival, Benín, nunca había enfrentado a la Argentina, y uno de sus defensores lo definió así: “Messi, eres el Dios”. Usará una camiseta especial con el Sol de Mayo y laureles alrededor del "10". Su carta de retiro, publicada el 31 de agosto, la había escrito dos días después de perder la final del Mundial.

Temas EspañaLionel MessiBuenos AiresAlejandro SabellaJuan Román RiquelmeSelección Argentina de fútbolEl PaísProvincia de Buenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña
1

Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
2

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección
3

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

El Salí es un río de materia fecal cuando atraviesa el Gran Tucumán
4

El Salí es un río de materia fecal cuando atraviesa el Gran Tucumán

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi
5

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi

Ranking notas premium
Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos
1

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos

Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales
2

Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales

Lula contra Lula: la trampa del centro
3

Lula contra Lula: la trampa del centro

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
4

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

El Salí es un río de materia fecal cuando atraviesa el Gran Tucumán
5

El Salí es un río de materia fecal cuando atraviesa el Gran Tucumán

Más Noticias
El Salí es un río de materia fecal cuando atraviesa el Gran Tucumán

El Salí es un río de materia fecal cuando atraviesa el Gran Tucumán

Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

Horóscopo chino: los signos del horóscopo chino que recibirán un impulso clave en octubre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos del horóscopo chino que recibirán un impulso clave en octubre, según Ludovica Squirru

Los Guepardos, un rival inédito: quién es Benín, el equipo que tendrá enfrente Messi en su despedida

Los "Guepardos", un rival inédito: quién es Benín, el equipo que tendrá enfrente Messi en su despedida

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi

A qué hora corre Colapinto en Singapur: el cronograma completo del fin de semana de F1

A qué hora corre Colapinto en Singapur: el cronograma completo del fin de semana de F1

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

Comentarios