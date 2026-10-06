Invicto en Núñez: la historia de Messi en el Monumental, el estadio donde estrenó la "10" y donde hoy se despide

El 4 de septiembre de 2025 jugó allí su último partido de Eliminatorias en el país: un 3-0 ante Venezuela, con dos goles suyos, a los 38 años. Fueron, hasta hoy, sus últimos gritos con la Selección en Núñez. Esta noche tendrá la chance de agregar uno más y de estirar un invicto que ya es parte de la historia.