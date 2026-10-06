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Invicto en Núñez: la historia de Messi en el Monumental, el estadio donde estrenó la "10" y donde hoy se despide

En 28 partidos con la Selección en la cancha de River nunca perdió y convirtió 19 goles. Allí lloró con la Copa América, celebró el Mundial y anotó el gol 800 de su carrera.

EMOCIÓN. Messi no aguantó las lágrimas después del 3-0 ante Bolivia en el Monumental, en septiembre de 2021.
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi juega esta noche ante Benín en el Monumental su último partido con la Selección argentina, cerrando su ciclo en el país ante miles de hinchas.
  • En Núñez, Messi mantiene un invicto de 28 partidos con 19 goles, estadio donde estrenó la camiseta número 10 en 2009 y festejó las consagraciones de América y Qatar.
  • A sus 39 años, este histórico adiós sella una era irrepetible del fútbol argentino y consolida al estadio de River como el escenario más emblemático de su carrera.
Resumen generado con IA

El 28 de marzo de 2009, en el Monumental, Lionel Messi se puso por primera vez la "10" de la Selección mayor. Fue en un 4-0 ante Venezuela por las Eliminatorias, con Diego Maradona como entrenador. Tenía 21 años. Diecisiete años después, el círculo se cierra en el mismo lugar: esta noche, ante Benín, el capitán jugará allí su último partido con la Argentina.

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Los números explican por qué Núñez es su casa en la Selección. Messi jugó allí 28 partidos con la celeste y blanca: ganó 22, empató seis y nunca perdió. Convirtió 19 goles. Pocas canchas pueden mostrar una relación así con un futbolista. Su primer grito en el estadio llegó el 11 de octubre de 2008, en un 2-1 ante Uruguay por las Eliminatorias.

Le convirtió a España en un 4-1 en 2010, cuando los europeos acababan de ser campeones del mundo. El 9 de septiembre de 2021, dos meses después de ganar la Copa América, hizo los tres goles del 3-0 ante Bolivia y lloró con el trofeo frente a su gente. En 2024 repitió el triplete ante el mismo rival, en un 6-0.

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El 23 de marzo de 2023, el Monumental fue sede de la fiesta de los campeones del mundo. Ante Panamá, la Argentina ganó 2-0 y Messi convirtió de tiro libre el gol 800 de su carrera, después de que Thiago Almada abriera el marcador. Fue el primer partido de los campeones de Qatar frente a su gente, en una noche de celebración colectiva.

El 4 de septiembre de 2025 jugó allí su último partido de Eliminatorias en el país: un 3-0 ante Venezuela, con dos goles suyos, a los 38 años. Fueron, hasta hoy, sus últimos gritos con la Selección en Núñez. Esta noche tendrá la chance de agregar uno más y de estirar un invicto que ya es parte de la historia.

La última función

Las entradas se agotaron días atrás. “Si hubieran habido cinco Monumentales, se hubieran llenado”, resumió Lionel Scaloni. Ante Benín, a los 39 años, el capitán jugará su partido 29 en el estadio, con una camiseta especial y los campeones de Qatar como invitados. El lugar donde estrenó la "10" lo despedirá de pie. Será su adiós en la casa que mejor lo trató.

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