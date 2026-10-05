Gracias, capitán: la carta de despedida de Messi y el agradecimiento que le debemos en el Monumental

La gratitud también tiene que ver con una elección. Cuando era un juvenil que deslumbraba en Barcelona, en España se ilusionaron con que defendiera los colores de su seleccionado. En 2004, la AFA organizó un amistoso de la Sub-20 ante Paraguay para que se pusiera la celeste y blanca cuanto antes. Él eligió la Argentina. Tenía 17 años y ya sabía, sin vueltas, a qué camiseta pertenecía. 22 años después, su última línea como jugador de la Selección fue para dar gracias por haber nacido argentino. El círculo se cerró solo.