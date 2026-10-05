Un rondo, familias en la tribuna y visitas ilustres: así fue la última práctica de Messi en Ezeiza

La cuenta regresiva había empezado el domingo. El "10", que aterrizó el viernes en Rosario junto a su familia y pasó esos días en su casa de Funes, llegó al predio pasadas las 18. Las imágenes que difundió la AFA lo mostraron bajando sonriente de una combi, con anteojos oscuros y una campera verde a tono con sus zapatillas. A las 18.30 estaba programada la primera práctica con el grupo, seguida de un asado, el ritual que acompañó a este plantel en sus noches más felices. También se sumaron De Paul, Otamendi y Giovani Lo Celso, convocados exclusivamente para este compromiso. Las redes oficiales registraron el abrazo del capitán con Lionel Scaloni y otro, igual de cálido, con Alexis Mac Allister.