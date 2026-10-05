Un rondo, familias en la tribuna y visitas ilustres: así fue la última práctica de Messi en Ezeiza

Resumen para apurados
- Lionel Messi completó en Ezeiza su última práctica con la Selección Argentina antes de disputar este martes ante Benín su partido de despedida albiceleste.
- El ensayo incluyó trabajos con pelota, visitas de excompañeros y presencia familiar en la tribuna, en la antesala de su encuentro número 208 con el seleccionado nacional.
- El duelo en el Monumental cerrará el ciclo más exitoso del astro rosarino en el equipo nacional y marcará el traspaso formal de la capitanía al defensor Cristian Romero.
DESDE BUENOS AIRES.- La pelota se le escapó apenas un instante y la regla del rondo fue inapelable: Lionel Messi tuvo que ir al medio. Rodeado por Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Julián Álvarez, Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Nicolás Otamendi, el capitán persiguió el balón hasta recuperarlo y regresó al círculo. Fue una de las postales de su último entrenamiento con la Selección, en el predio de Ezeiza que lleva su nombre.
El rosarino se despedirá este martes, desde las 20, ante Benín, en un Monumental con las entradas agotadas. Será su partido número 208 con la camiseta argentina. Por eso, la práctica tuvo aire de ceremonia íntima: las familias de los futbolistas siguieron el ensayo desde una tribuna montada al costado de la cancha y el clima, fue de absoluta distensión.
La cuenta regresiva había empezado el domingo. El "10", que aterrizó el viernes en Rosario junto a su familia y pasó esos días en su casa de Funes, llegó al predio pasadas las 18. Las imágenes que difundió la AFA lo mostraron bajando sonriente de una combi, con anteojos oscuros y una campera verde a tono con sus zapatillas. A las 18.30 estaba programada la primera práctica con el grupo, seguida de un asado, el ritual que acompañó a este plantel en sus noches más felices. También se sumaron De Paul, Otamendi y Giovani Lo Celso, convocados exclusivamente para este compromiso. Las redes oficiales registraron el abrazo del capitán con Lionel Scaloni y otro, igual de cálido, con Alexis Mac Allister.
La sesión de ayer arrancó a las 17.45. Primero llegó el calentamiento físico; enseguida, la pelota. El cuerpo técnico dividió al plantel en cuatro grupos para el clásico “loco”, y el astro quedó en el de varios de sus socios históricos. De Paul, como en Inter Miami y como durante buena parte del ciclo, fue su sombra.
El costado afectivo lo aportaron dos visitas con sello rosarino: Cristian “Kily” González, actual entrenador del “10” en el club de la MLS, y Ezequiel Lavezzi, viejo compañero en la Albiceleste. A las 18.10, se cerró el tramo abierto a los medios. Lo que siguió fue a puertas cerradas: Scaloni se reservó los últimos retoques tácticos.
Un “11” con sello de campeón
Aunque el entrenador no lo confirmó, segun se dio a conocer, el “11” para enfrentar a Benín iría con mayoría de nombres históricos de la Scaloneta: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Romero, Otamendi y Nicolás Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister; Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
Con relación a los amistosos ante Bolivia (4-0) y Burkina Faso (7-0), De Paul ingresaría por Nicolás Paz y Otamendi ocuparía el lugar de Lisandro Martínez.
El zaguero, que se había despedido de la Selección tras el Mundial, volvió de manera excepcional y también cerrará su ciclo en Núñez. Giay jugará por la suspensión de Nahuel Molina, que arrastra desde la final del Mundial 2026. La única duda está a la izquierda: Tagliafico dejó atrás una molestia física y pelea el puesto con Facundo Medina.
Leandro Paredes y Thiago Almada, también suspendidos, acompañarán desde afuera. La cinta, desde ahora, será de Romero: Scaloni lo ratificó en la conferencia previa al partido con Bolivia, en Córdoba. “Va a ser difícil no llorar ese día”, había reconocido el DT a fines de septiembre.
Cómo llega el rival
Del otro lado estará un rival inédito en el historial. Los “Guepardos”, que nunca disputaron un Mundial y ocupan el puesto 93 del ranking FIFA, están en Buenos Aires desde el viernes: abrieron su aclimatación con una sesión de gimnasio y una visita opcional al estadio Libertadores de América.
Los dirige el alemán Gernot Rohr, que ya conoce al capitán. Con Nigeria cayó 2 a 1 ante la Argentina en Rusia 2018 y guarda desde entonces una camiseta del rosarino; ahora espera volver a casa con otro recuerdo. El técnico sostuvo en BIP Radio, de Cotonou, que será un partido que todos recordarán. Entre sus futbolistas más conocidos figuran el volante Junior Olaitan, que juega en Turquía, y los delanteros Steve Mounié y Aiyegun Tosin.
La noche tendrá formato de homenaje. Las puertas del estadio se abrirán a las 18, el chileno Fernando Véjar será el árbitro y la transmisión estará a cargo de TyC Sports, Telefe y la TV Pública. La AFA invitó a los campeones de Qatar 2022 y a sus familias.
Ángel Di María, que hoy tenía compromiso con Rosario Central ante Banfield, confirmó que estará en las tribunas; también se espera a Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Germán Pezzella y Ángel Correa.
El equipo vestirá una camiseta especial, con el Sol de Mayo en el centro, laureles alrededor del “10” y detalles dorados en el escudo y los números. A los 39 años, el capitán llega al último capítulo con 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias, además del Mundial de Qatar, dos Copas América, la Finalissima, el Mundial Sub 20 de 2005 y el oro olímpico de Beijing 2008.
En Rosario, mientras tanto, una camiseta gigante frente al Monumento a la Bandera le dio las gracias por anticipado. En Ezeiza ya no quedan tareas pendientes. La última fue perder una pelota en un rondo e ir a buscarla, como en el potrero, con una sonrisa que no se le borró en toda la tarde.