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Los "Guepardos", un rival inédito: quién es Benín, el equipo que tendrá enfrente Messi en su despedida

Ocupa el puesto 93 del ranking FIFA, nunca jugó un Mundial y lo dirige un alemán que llevó a Nigeria a Rusia 2018.

DEBUTANTES. Los jugadores de Benín, en Buenos Aires, antes del primer partido de su historia ante la Argentina.
DEBUTANTES. Los jugadores de Benín, en Buenos Aires, antes del primer partido de su historia ante la Argentina.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La selección de Benín enfrentará esta noche a Argentina en Buenos Aires, marcando un duelo inédito en el partido de despedida de Lionel Messi.
  • Dirigido por Gernot Rohr y ubicado 93° en el ranking FIFA, el plantel africano llegó tras un viaje complejo de 25 horas para su primer choque ante la Albiceleste.
  • Para Benín, medirse por primera vez ante los campeones del mundo y enfrentar a Messi representa un hito deportivo irrepetible en la historia de su fútbol.
Resumen generado con IA

Messi, eres el Dios”. Mohamed Tijani, defensor central de Benín, no disimuló la admiración cuando le preguntaron cómo marcaría al capitán argentino. “No hay que marcar a Messi. Vamos a disfrutar este partido”, agregó. Su frase resume el espíritu con el que Los Guepardos llegaron a Buenos Aires para ser el rival de la última noche del "10" con la Selección.

Benín es un país de África Occidental de poco más de 15 millones de habitantes, que limita con Togo, Nigeria, Níger y Burkina Faso. Su población se concentra en la costa sur. La capital oficial es Porto Novo y su idioma oficial, el francés. Antes fue el reino de Dahomey. Se independizó de Francia en 1960 y adoptó su nombre actual en 1975.

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Nunca jugó un Mundial y su mejor actuación en la Copa Africana fueron los cuartos de final de 2019. Ocupa el puesto 93 del ranking FIFA; su mejor ubicación fue el 59, en 2009. Rozó la clasificación al Mundial 2026: llegó a la última fecha como líder de su grupo, pero cayó 4-0 ante Nigeria. Esta noche jugará su primer partido de la historia ante la Argentina.

Cuáles son las figuras de Benín

Lo dirige el alemán Gernot Rohr, que llevó a Nigeria al Mundial de Rusia 2018, donde perdió 2-1 ante la Argentina con un gol de Messi. Su figura es Junior Olaitan, volante del Besiktas, valuado en unos 7 millones de euros. En ataque se destacan Tosin Aiyegun, del Lorient, y Steve Mounié, del Augsburgo. El plantel combina jugadores de ligas europeas y africanas.

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La llegada no fue sencilla. La delegación viajó unas 25 horas en vuelos comerciales, un integrante del cuerpo técnico se descompensó durante el trayecto y tres jugadores no pudieron embarcar en un primer momento. En el hotel denunciaron falta de agua caliente en un piso, el sauna fuera de servicio y un gimnasio con apenas dos cintas y dos bicicletas. Según medios africanos, los problemas ya se resolvieron.

Un partido para toda la vida

“Creo que es algo que ocurre una sola vez en nuestra carrera”, explicó el arquero Marcel Dandjinou. De todos modos, avisó que no regalará nada. “Aunque sea el último minuto y haya un penal, si Messi lo tira, intentaré pararlo”. También dejó su definición del capitán. “Para mí, es uno de los reyes del fútbol. Hemos crecido viéndolo jugar”. Será una noche inolvidable también para ellos.

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