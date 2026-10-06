Los "Guepardos", un rival inédito: quién es Benín, el equipo que tendrá enfrente Messi en su despedida

Un partido para toda la vida

“Creo que es algo que ocurre una sola vez en nuestra carrera”, explicó el arquero Marcel Dandjinou. De todos modos, avisó que no regalará nada. “Aunque sea el último minuto y haya un penal, si Messi lo tira, intentaré pararlo”. También dejó su definición del capitán. “Para mí, es uno de los reyes del fútbol. Hemos crecido viéndolo jugar”. Será una noche inolvidable también para ellos.