Cuáles son los números que deja Lionel Messi en la selección argentina antes de su último partido

Resumen para apurados
- Lionel Messi disputa esta noche en el estadio Monumental su último partido con la selección argentina ante Benín para cerrar formalmente su histórica era internacional.
- Desde su debut en 2005, el capitán acumuló 207 partidos, 125 goles, 6 títulos y se consagró como el máximo anotador de la historia en copas del mundo.
- Su retiro marca el fin de la era más gloriosa del fútbol argentino y deja marcas históricas en partidos, goles y asistencias que resultarán difíciles de igualar.
125. Son los goles que Lionel Messi convirtió con la Selección desde su debut, en agosto de 2005, hasta su última volea ante Egipto, en el Mundial de este año. En el medio jugó 207 partidos, más que nadie en la historia del seleccionado. Esta noche, ante Benín, en el Monumental, sumará el 208 y cerrará una era. Ningún futbolista argentino jugó tanto ni convirtió tanto.
El primer gol llegó el 1 de marzo de 2006, en una derrota 3-2 ante Croacia, en Basilea. Tenía 18 años y era su sexto partido con la mayor. En junio de 2016 superó a Gabriel Batistuta con un tiro libre ante Estados Unidos. El 100 llegó en marzo de 2023, con un triplete ante Curazao. Ningún otro jugador argentino alcanzó siquiera la mitad de esa cifra.
También es el máximo asistidor de la historia de la Selección, con 68 pases de gol. En Eliminatorias marcó 36 goles en 72 partidos, entre ellos los tres del 3-1 en Quito, en 2017, que clasificaron al equipo para Rusia. Fue una de sus noches más decisivas. En la semifinal de este Mundial, ante Inglaterra, dio las dos asistencias de la remontada.
Los números de Messi en Mundiales
En los Mundiales, los números impactan. Jugó seis ediciones, 34 partidos y 3.055 minutos, con 27 capitanías y 23 victorias. Convirtió 21 goles y dio 12 asistencias. El 22 de junio, ante Austria, superó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia del torneo. Días antes, ante Argelia, había llegado a los 200 partidos con un triplete. Cerró su último Mundial con ocho goles y cuatro asistencias.
Ganó seis títulos con la Selección: el Mundial Sub-20 de 2005, el oro olímpico de Beijing 2008, las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar. Su primer título con la mayor llegó recién a los 34 años. Fue elegido el mejor jugador de los Mundiales de 2014 y 2022. Es capitán desde 2011, cuando Alejandro Sabella le dio la cinta.
La cifra que falta
Esta noche jugará en un estadio donde nunca perdió con la Selección: según "El Intransigente", en el Monumental suma 28 partidos, 22 triunfos, seis empates y 19 goles. Ante Benín buscará el gol 126. Pase lo que pase, se va como el jugador con más partidos, el máximo goleador y el máximo asistidor de la historia argentina. Difícilmente alguien pueda alcanzar esos números.