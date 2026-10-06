Cuáles son los números que deja Lionel Messi en la selección argentina antes de su último partido

125. Son los goles que Lionel Messi convirtió con la Selección desde su debut, en agosto de 2005, hasta su última volea ante Egipto, en el Mundial de este año. En el medio jugó 207 partidos, más que nadie en la historia del seleccionado. Esta noche, ante Benín, en el Monumental, sumará el 208 y cerrará una era. Ningún futbolista argentino jugó tanto ni convirtió tanto.