Línea de tiempo: los 12 hitos de Messi en la Selección antes de su despedida en el Monumental

"Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección". Con esa frase, escrita dos días después de perder la final del Mundial ante España, Lionel Messi anunció el 31 de agosto que dejaba la camiseta argentina. Este martes, contra Benín, en el Monumental, se la pondrá por última vez. Lo acompañarán los campeones de Qatar, invitados por la AFA junto con sus familias, y un estadio lleno que esperó años para despedirlo en casa.