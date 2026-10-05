Línea de tiempo: los 12 hitos de Messi en la Selección antes de su despedida en el Monumental

"Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección". Con esa frase, escrita dos días después de perder la final del Mundial ante España, Lionel Messi anunció el 31 de agosto que dejaba la camiseta argentina. Este martes, contra Benín, en el Monumental, se la pondrá por última vez. Lo acompañarán los campeones de Qatar, invitados por la AFA junto con sus familias, y un estadio lleno que esperó años para despedirlo en casa.
Se va después de 21 años, 207 partidos y 125 goles, las marcas más altas en la historia de la Albiceleste. Se va con un Mundial, dos subcampeonatos mundiales, dos Copas América, una Finalissima, un Mundial Sub 20 y una medalla de oro olímpica, además del récord de máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.
Su recorrido, sin embargo, nunca fue una línea recta. Tuvo un debut frustrado, cuatro finales perdidas, una renuncia, críticas durísimas y un regreso que lo cambió todo. Estas son las fechas que marcaron la historia del capitán con la celeste y blanca, desde aquella tarde en Budapest hasta la última noche en Núñez.