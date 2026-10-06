Definiciones electorales en Brasil: Lula ya trabaja para remontar en el balotaje

SAN PABLO, Brasil.- Una vez más, Lula enfrentará a un Bolsonaro en dos asaltos. Aunque el resultado en el primer turno de las presidenciales dio como vencedor a Flávio, heredero de un apellido que demuestra su peso en Brasil, los seguidores del mandatario confían en la remontada.
La Avenida Paulista, arteria de San Pablo que sirve como escenario habitual de celebración de los seguidores del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, lucía desolada la noche del domingo.
El candidato Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022), ganó sorpresivamente el primer turno de las presidenciales con el 47% de los sufragios frente al 45,1% del izquierdista que busca la reelección. La fiesta quedó aplazada para los “lulistas”, que planeaban recibir en la calle al octogenario presidente que lideraba las encuestas.
Gustavo Maximiliano caminaba por la avenida preocupado, aunque confiado en que Lula vencerá en el balotaje del 25 de octubre. Así lo hizo en las tres ocasiones en las fue elegido como presidente, incluida la del 2022 ante Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por golpismo.
“La remontada empieza ahora”, señala el cineasta de 42 años: “Todas las elecciones de Lula son difíciles y apretadas, pero él siempre gana en la segunda vuelta”.
Las camisetas rojas, color del Partido de los Trabajadores (PT) del mandatario, quedaron ocultas bajo los abrigos.
Luego de reconocer que esperaba ganar en el primer turno, Lula prometió vencer “en la prórroga”, durante declaración a medios en un hotel de la mayor ciudad del país.
Aline Araujo, una bancaria de 33 años, está convencida en que el presidente podrá demostrar su experiencia de más de medio siglo en política frente a Flávio Bolsonaro, un senador de 45 años que hasta hace algunos meses era poco conocido.
“Todavía confío en Lula, estoy con Lula hasta el final”, dijo. “Lula sabe jugar mejor”, aseguró por su parte Marcos Souza, de 29 años, al advertir que no se puede minimizar que la “extrema derecha tiene una fuerza inmensa”.
Lula tendrá tres semanas para revertir el resultado en un país que desea un cambio.
La estrategia de la campaña será “confrontar proyectos y llamar a Brasil a la reflexión”, dijo a periodistas el presidente del PT, Edinho Silva.
En 2022 Lula venció en un reñido balotaje a Jair Bolsonaro, luego de que las encuestas apuntaban a que el izquierdista podía ganar en la primera vuelta.
A Lula le quedan algunas cartas por jugar, sostienen analistas.
La abstención histórica del 21,08% -equivale a 33.469.203 brasileños- es la segunda entre las elecciones desde 1985 y un campo fértil para buscar votos.
Lula deberá hacer una campaña perfecta y exponer en el debate público las diferencias de trayectoria, experiencia y gestión en el gobierno frente a un candidato cuyo principal capital es el apellido. La representación de una extrema derecha exacerbada que excede las fronteras de Brasil.
Al día siguiente de la elección, Lula mantuvo una reunión a puertas cerradas con responsables de la campaña, ministros y políticos aliados, para empezar a planificar la estrategia de cara a la segunda vuelta. Uno de los temas tratados en el encuentro, celebrado en Brasilia, fue acelerar la votación de un proyecto de ley para impulsar la reducción de la semana laboral.
Más allá de la derrota del domingo, Lula sigue siendo un líder carismático, persistente, que nunca se da por vencido y dará la batalla que tenga que dar el 25 de octubre.
¿Qué propulsó a Flávio Bolsonaro?
La sorpresa.- Sin el carisma de su padre, el senador conservador Flávio Bolsonaro pasó de ser un desconocido a ser favorito a la presidencia de Brasil, tras vencer por sorpresa en la primera vuelta al veterano presidente Luiz Inácio Lula da Silva. primera vuelta. Flávio superó a su padre: obtuvo el domingo 56 millones de votos, más que el ex mandatario en la primera vuelta de las elecciones de 2018 y 2022. Pero ¿qué explica el ascenso del primógenito del ex presidente ultraderechista Jair Bolsonaro?
Un apellido fuerte.- El ex presidente Jair Bolsonaro, líder indiscutible de la derecha y ultraderecha brasileñas, ungió a su hijo menos caristmático hace menos de un año, luego de ser condenado a 27 años de cárcel por intentar dar un golpe de Estado y evitar la asunción de Lula. Flávio era un discreto senador por el estado de Rio de Janeiro y pocos creyeron que recuperaría la fuerza electoral de Jair, que perdió las elecciones de 2022 por apenas 1,8% de los votos ante Lula.
El espejo.- Con un gran parecido físico a su padre, el legislador asumió sin complejos su condición de “hijo de” e hizo campaña emulando en sus mitines los distintivos de su padre, como el porte de la camiseta de la selección. “A la gente le gusta Flávio por las ideas de su padre”, sostiene Marcio Braga, un ex agricultor del sur de mayoría bolsonarista que emigró al estado de Sao Paulo. “Incluso con el patriarca encarcelado, sin derechos electorales y sin realizar apariciones públicas, el nombre Bolsonaro sigue teniendo peso”, afirma Marcio Malta, politólogo y profesor de la Universidad Federal Fluminense.
Antigobierno.- Las encuestas mostraron una alta desaprobación al gobierno de Lula, de alrededor del 50%. El aumento de los precios y la inseguridad golpearon la imagen de su administración entre una población polarizada y que exige un cambio. Oscarina de Oliveira, una cuidadora de 62 años, declaró que tenía pensado votar por Lula, como siempre hizo, pero cambió de parecer a última hora. “Cuando llegué allí”, a la urna, “me decanté por Bolsonaro. Solo para ver qué pasa, a ver si cambia algo”, dijo en Rio de Janeiro.
“Sed de cambio”.- “Votaron por cambio, la palabra es cambio”, dijo Flávio en la celebración de los resultados. Lula, icónico líder del Partido de los Trabajadores que enfrenta la última batalla de su carrera a los 80 años, también cayó a la lona en otras elecciones clave celebradas el domingo. El bolsonarismo casi duplicó sus escaños en el Senado. Uno de ellos lo ocupará Michelle Bolsonaro, esposa de Jair. El resultado “no me sorprendió, porque el pueblo brasileño tiene sed de cambio”, dijo Lúcia Barros, una empresaria pensionada, de 72 años, en Brasilia.
Giro regional.- La derecha en la región, cobijada por el presidente estadounidense Donald Trump, celebra. Otros dirigentes conservadores afines a Washington ganaron recientemente elecciones en Colombia, Chile y Perú prometiendo una libertad que, según ellos, la izquierda no ofrece. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, ninguno de sus aliados en la región perdió en las urnas. El clima es de derecha. Para Eduardo Grin, experto de la Fundación Getúlio Vargas, Brasil “camina a una agenda similar” a la de Trump, “alineada” con políticas económicas y de mano dura en seguridad. Trump ya fue cercano a Jair Bolsonaro, que como presidente destacó por su carácter confrontativo. Flávio afirma ser “más moderado”.
Corrupción.- Camino a las elecciones, un escándalo en el seno del tribunal supremo, relacionado con un banquero detenido por estafa, afectó principalmente la imagen de Alexandre de Moraes, un juez clave en la condena a Jair Bolsonaro y cuya figura es asociada con Lula. La campaña del Partido de los Trabajadores reconoció que Flávio, que se había apropiado del discurso contra las instituciones como el Supremo Tribunal Federal, salió beneficiado. “Pasemos página. Basta de corrupción”, clamó Eduardo Linhares, uno de sus votantes, de 49 años.