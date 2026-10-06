Definiciones electorales en Brasil: Lula ya trabaja para remontar en el balotaje

El espejo.- Con un gran parecido físico a su padre, el legislador asumió sin complejos su condición de “hijo de” e hizo campaña emulando en sus mitines los distintivos de su padre, como el porte de la camiseta de la selección. “A la gente le gusta Flávio por las ideas de su padre”, sostiene Marcio Braga, un ex agricultor del sur de mayoría bolsonarista que emigró al estado de Sao Paulo. “Incluso con el patriarca encarcelado, sin derechos electorales y sin realizar apariciones públicas, el nombre Bolsonaro sigue teniendo peso”, afirma Marcio Malta, politólogo y profesor de la Universidad Federal Fluminense.