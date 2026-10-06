El fracaso de las encuestas en las elecciones de Brasil

BRASILIA, Brasil.- Casi ninguna encuesta pronosticó que el conservador Flávio Bolsonaro derrotaría al presidente Lula da Silva en la primera vuelta electoral en Brasil, una tendencia de subestimación de la derecha debida en parte a votantes que recelan de revelar su voto en un mundo polarizado. “Estoy muy satisfecho porque muchos institutos de encuestas nos daban atrás”, celebró el senador Bolsonaro, quien ahora parte como favorito para el balotaje del 25 de octubre contra el izquierdista Lula. El desacierto de las encuestas también se ha producido en otros países.