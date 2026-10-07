Nobel de Literatura 2026: quiénes son los tres argentinos que aparecen entre los favoritos al galardón

Resumen para apurados
- César Aira, Mariana Enríquez y Samanta Schweblin figuran entre los favoritos en apuestas para ganar el Nobel de Literatura 2026, antes del anuncio de la Academia Sueca este jueves.
- Las menciones surgen de casas de apuestas y no de la Academia. Aira es un candidato recurrente, mientras Enríquez y Schweblin llegan con recientes premios y proyección global.
- El fallo podría darle a Argentina su primer Nobel literario, galardón que solo seis latinoamericanos obtuvieron en la historia, manteniendo la definición bajo estricta reserva.
La expectativa por el Premio Nobel de Literatura 2026 también tiene acento argentino. César Aira aparece entre los cinco escritores mejor posicionados en el mercado de apuestas, mientras que Samanta Schweblin y Mariana Enríquez también figura entre los nombres que concentran pronósticos antes del anuncio de la Academia Sueca.
La presencia de los tres autores argentinos en las apuestas vuelve a instalar a la literatura nacional en la previa de uno de los premios más prestigiosos del mundo. Sin embargo, se trata de pronósticos de mercado y no de candidaturas oficiales, ya que las deliberaciones y nominaciones de la Academia Sueca permanecen bajo estricta reserva.
César Aira, entre los cinco favoritos
Aira, nacido en Coronel Pringles, es uno de los nombres que se repiten con mayor frecuencia en las especulaciones previas al Nobel de Literatura. Escritor, traductor y ensayista, construyó una extensa obra caracterizada por la experimentación y una producción literaria particularmente prolífica.
Su aparición recurrente entre los posibles ganadores incluso se convirtió en una suerte de tradición de cada octubre. Sin embargo, su posición en las apuestas no implica que haya sido nominado oficialmente ni anticipa cuál será la decisión de la Academia Sueca.
Mariana Enríquez, otra de las argentinas mencionadas
Mariana Enríquez aparece más atrás en el mercado de apuestas, con una cuota de 27.00, pero su presencia refleja la creciente proyección internacional de su obra.
La escritora obtuvo en 2019 el Premio Herralde de Novela por "Nuestra parte de noche", una novela que combina terror, fantasía y elementos vinculados con la historia argentina. En 2024 recibió además el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso.
Su obra fue traducida a más de 30 idiomas y consolidó una importante presencia en el mercado editorial internacional, especialmente a partir de la repercusión de sus novelas y cuentos.
Samanta Schweblin y una reciente racha de premios
Samanta Schweblin también integra la lista de nombres considerados por el mercado, con una cuota de 32.00.
La escritora argentina llega a esta instancia después de recibir nuevos reconocimientos internacionales. En abril obtuvo el primer Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, dotado con un millón de euros, por El buen mal. El jurado estuvo presidido por la escritora española Rosa Montero y destacó su capacidad para crear nuevos mundos y explorar los límites entre lo posible y lo imposible.
Ese mismo mes, Schweblin recibió el Premio O. Henry por el cuento "Bienvenida a la comunidad", incluido en "El buen mal".
Argentina busca su primer Nobel de Literatura
La presencia de Aira, Enríquez y Schweblin adquiere una relevancia particular porque Argentina nunca tuvo un ganador del Premio Nobel de Literatura.
En América Latina, seis escritores recibieron el galardón: Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Octavio Paz y Mario Vargas Llosa.
La incógnita se resolverá este jueves 8 de octubre, cuando la Academia Sueca anuncie al ganador del Nobel de Literatura 2026. Hasta entonces, Aira, Enríquez y Schweblin forman parte de la lista de nombres argentinos que alimentan las expectativas, aunque la decisión final permanece bajo absoluta reserva.