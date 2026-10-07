SociedadActualidad

Nobel de Literatura 2026: quiénes son los tres argentinos que aparecen entre los favoritos al galardón

La presencia de los tres autores en las apuestas vuelve a instalar a la literatura nacional en la previa de uno de los premios más prestigiosos del mundo.

Aira, Enríquez y Schweblin aparecen entre los escritores argentinos incluidos en las apuestas previas.
Aira, Enríquez y Schweblin aparecen entre los escritores argentinos incluidos en las apuestas previas.
Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • César Aira, Mariana Enríquez y Samanta Schweblin figuran entre los favoritos en apuestas para ganar el Nobel de Literatura 2026, antes del anuncio de la Academia Sueca este jueves.
  • Las menciones surgen de casas de apuestas y no de la Academia. Aira es un candidato recurrente, mientras Enríquez y Schweblin llegan con recientes premios y proyección global.
  • El fallo podría darle a Argentina su primer Nobel literario, galardón que solo seis latinoamericanos obtuvieron en la historia, manteniendo la definición bajo estricta reserva.
Resumen generado con IA

La expectativa por el Premio Nobel de Literatura 2026 también tiene acento argentino. César Aira aparece entre los cinco escritores mejor posicionados en el mercado de apuestas, mientras que Samanta Schweblin y Mariana Enríquez también figura entre los nombres que concentran pronósticos antes del anuncio de la Academia Sueca.

Premio Nobel de Química 2026: quiénes son Henri B. Kagan y Kenso Soai y por qué ganaron

Premio Nobel de Química 2026: quiénes son Henri B. Kagan y Kenso Soai y por qué ganaron

La presencia de los tres autores argentinos en las apuestas vuelve a instalar a la literatura nacional en la previa de uno de los premios más prestigiosos del mundo. Sin embargo, se trata de pronósticos de mercado y no de candidaturas oficiales, ya que las deliberaciones y nominaciones de la Academia Sueca permanecen bajo estricta reserva.

Nobel de Física: qué son los neutrinos, las “partículas fantasma” del universo

Nobel de Física: qué son los neutrinos, las “partículas fantasma” del universo

César Aira, entre los cinco favoritos

Aira, nacido en Coronel Pringles, es uno de los nombres que se repiten con mayor frecuencia en las especulaciones previas al Nobel de Literatura. Escritor, traductor y ensayista, construyó una extensa obra caracterizada por la experimentación y una producción literaria particularmente prolífica.

Nobel de Física para Francis Halzen por descubrir el origen de los neutrinos de alta energía

Nobel de Física para Francis Halzen por descubrir el origen de los neutrinos de alta energía

Su aparición recurrente entre los posibles ganadores incluso se convirtió en una suerte de tradición de cada octubre. Sin embargo, su posición en las apuestas no implica que haya sido nominado oficialmente ni anticipa cuál será la decisión de la Academia Sueca.

Mariana Enríquez, otra de las argentinas mencionadas

Mariana Enríquez aparece más atrás en el mercado de apuestas, con una cuota de 27.00, pero su presencia refleja la creciente proyección internacional de su obra.

La escritora obtuvo en 2019 el Premio Herralde de Novela por "Nuestra parte de noche", una novela que combina terror, fantasía y elementos vinculados con la historia argentina. En 2024 recibió además el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso.

Su obra fue traducida a más de 30 idiomas y consolidó una importante presencia en el mercado editorial internacional, especialmente a partir de la repercusión de sus novelas y cuentos.

Samanta Schweblin y una reciente racha de premios

Samanta Schweblin también integra la lista de nombres considerados por el mercado, con una cuota de 32.00.

La escritora argentina llega a esta instancia después de recibir nuevos reconocimientos internacionales. En abril obtuvo el primer Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, dotado con un millón de euros, por El buen mal. El jurado estuvo presidido por la escritora española Rosa Montero y destacó su capacidad para crear nuevos mundos y explorar los límites entre lo posible y lo imposible.

Ese mismo mes, Schweblin recibió el Premio O. Henry por el cuento "Bienvenida a la comunidad", incluido en "El buen mal".

Argentina busca su primer Nobel de Literatura

La presencia de Aira, Enríquez y Schweblin adquiere una relevancia particular porque Argentina nunca tuvo un ganador del Premio Nobel de Literatura.

En América Latina, seis escritores recibieron el galardón: Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Octavio Paz y Mario Vargas Llosa.

La incógnita se resolverá este jueves 8 de octubre, cuando la Academia Sueca anuncie al ganador del Nobel de Literatura 2026. Hasta entonces, Aira, Enríquez y Schweblin forman parte de la lista de nombres argentinos que alimentan las expectativas, aunque la decisión final permanece bajo absoluta reserva.

Temas Buenos AiresSuecia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Premio Nobel de Química 2026: quiénes son Henri B. Kagan y Kenso Soai y por qué ganaron

Premio Nobel de Química 2026: quiénes son Henri B. Kagan y Kenso Soai y por qué ganaron

Nobel de Física: qué son los neutrinos, las “partículas fantasma” del universo

Nobel de Física: qué son los neutrinos, las “partículas fantasma” del universo

Nobel de Física para Francis Halzen por descubrir el origen de los neutrinos de alta energía

Nobel de Física para Francis Halzen por descubrir el origen de los neutrinos de alta energía

La conexión tucumana con el Nobel de Medicina: proteínas que van de la Puna al cerebro

La conexión tucumana con el Nobel de Medicina: proteínas que van de la Puna al cerebro

Lo más popular
Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
1

Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Club Atlético Lealtad
2

Club Atlético Lealtad

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá
3

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar
4

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar

Cronograma de Anses: quiénes cobran sus haberes esta semana antes del feriado
5

Cronograma de Anses: quiénes cobran sus haberes esta semana antes del feriado

Ranking notas premium
El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán
1

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
2

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027
3

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán
4

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas
5

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas

Más Noticias
Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Horóscopo chino: los dos signos que tendrán un octubre de decisiones y cambios, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los dos signos que tendrán un octubre de decisiones y cambios, según Ludovica Squirru

Vuelve el mal tiempo: hay alerta naranja por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Vuelve el mal tiempo: hay alerta naranja por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Cronograma de Anses: quiénes cobran sus haberes esta semana antes del feriado

Cronograma de Anses: quiénes cobran sus haberes esta semana antes del feriado

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Las urnas de Choromoro están listas para ser analizadas

Las urnas de Choromoro están listas para ser analizadas

El viaje de los documentos del Archivo Histórico de Tucumán hacia la nube

El viaje de los documentos del Archivo Histórico de Tucumán hacia la nube

Comentarios