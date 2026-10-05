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Nobel de Medicina: cómo es la técnica que permite controlar las neuronas con luz

Tres científicos fueron premiados por los descubrimientos que hicieron posible la optogenética. El neurólogo tucumano Federico Pelli Noble cómo puede cambiar la forma en que se investiga el cerebro y las enfermedades neurológicas.

Nobel de Medicina: cómo es la técnica que permite controlar las neuronas con luz
Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Deisseroth, Hegemann y Nagel recibieron ayer el Nobel de Medicina en Suecia por desarrollar la optogenética, que permite controlar neuronas con pulsos de luz.
  • La técnica nació al adaptar proteínas fotosensibles de algas unicelulares en células de mamíferos, superando la lentitud e imprecisión de fármacos y electrodos tradicionales.
  • El avance promete revolucionar el estudio y tratamiento de patologías como Parkinson, Alzheimer o depresión, además de abrir caminos en la restauración de la visión.
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