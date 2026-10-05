Nobel de Medicina 2026 para los creadores de la optogenética: el interruptor de luz que permite manipular neuronas

Quiénes son los laureados

Karl Deisseroth nació en 1971 en Estados Unidos. Es doctor en Filosofía y en Medicina, y se desempeña como profesor de Bioingeniería y de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en el Instituto Médico Howard Hughes y la Universidad de Stanford. Peter Hegemann nació en Alemania en 1954 y es doctor por el Instituto Max Planck de Bioquímica de Martinsried. Actualmente es profesor titular Hertie de Neurociencia en la Universidad Humboldt de Berlín. Georg Nagel, también alemán, nació en 1953, obtuvo su doctorado en 1988 por la Universidad de Frankfurt y es profesor de Fisiología Molecular Vegetal en la Universidad de Würzburg.