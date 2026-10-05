Nobel de Medicina 2026 para los creadores de la optogenética: el interruptor de luz que permite manipular neuronas
Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel fueron reconocidos por sus investigaciones sobre canales iónicos activados por luz. La técnica abrió la puerta a experimentos que antes eran impensados.
Resumen para apurados
- Este lunes, el Instituto Karolinska premió con el Nobel de Medicina 2026 a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por desarrollar la optogenética para manipular neuronas.
- El hallazgo partió del estudio de una proteína en algas sensibles a la luz, lo que permitió diseñar un interruptor molecular para activar o frenar circuitos celulares vivos.
- La técnica revolucionó la neurociencia al posibilitar el estudio de trastornos psiquiátricos y abre la puerta a controlar funciones cerebrales y terapias innovadoras.
El estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina 2026, según anunció este lunes la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska. Los tres fueron reconocidos por sus investigaciones sobre los canales iónicos activados por luz y el desarrollo de la optogenética, una técnica que permite observar y manipular neuronas individuales con una precisión hasta hace poco imposible.
La importancia del hallazgo se explica por lo que la ciencia podía hacer antes. Durante el siglo XX, los investigadores lograron identificar qué zonas del cerebro gobiernan distintas funciones fisiológicas, pero los métodos disponibles no permitían demostrar que un tipo específico de célula nerviosa fuera responsable de una sensación o una conducta determinada.
La imagen que se obtenía del cerebro era, en palabras de la propia institución, la de una fotografía borrosa: las señales entre neuronas viajan a una velocidad que los instrumentos de la época no podían seguir.
Lo que descubrieron Deisseroth, Hegemann y Nagel fue, en esencia, un interruptor molecular para las células nerviosas. Mediante la luz, hoy es posible activar o desactivar circuitos neuronales específicos dentro de un cerebro vivo.
Peter Hegemann and Georg Nagel â awarded the 2026 medicine prize â discovered a remarkable protein, channelrhodopsin, in a single-celled alga. Hegemann wondered how Chlamydomonas, a single-celled alga, is able to swim towards a light source. In the early 2000s, he and Georg Nagel discovered channelrhodopsin, an algal protein with unique properties, found on the surface of the cell. When it is illuminated by blue light, a channel opens through the protein. Charged ions then flow into the cell, creating an electrical impulse. They found that regardless of which cell they put the protein in, those cells became light sensitive. #NobelPrize— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026
La optogenética transformó así la manera de estudiar el sistema nervioso y abrió la puerta a experimentos que antes eran impensados: revivir recuerdos, generar emociones, influir en comportamientos y analizar qué tipos de neuronas intervienen en distintos trastornos psiquiátricos y neurológicos.
Quiénes son los laureados
Karl Deisseroth nació en 1971 en Estados Unidos. Es doctor en Filosofía y en Medicina, y se desempeña como profesor de Bioingeniería y de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en el Instituto Médico Howard Hughes y la Universidad de Stanford. Peter Hegemann nació en Alemania en 1954 y es doctor por el Instituto Max Planck de Bioquímica de Martinsried. Actualmente es profesor titular Hertie de Neurociencia en la Universidad Humboldt de Berlín. Georg Nagel, también alemán, nació en 1953, obtuvo su doctorado en 1988 por la Universidad de Frankfurt y es profesor de Fisiología Molecular Vegetal en la Universidad de Würzburg.
La ronda de anuncios de este año se extiende desde este lunes hasta el 12 de octubre e incluye las categorías de Física, Química, Literatura, Paz y Economía. Cada laureado recibe un premio de 12 millones de coronas suecas, equivalentes a cerca de U$S1,22 millones.