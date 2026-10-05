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Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand: difundieron un nuevo parte médico

La diva, de 99 años, continúa internada en el Sanatorio Mater Dei y evoluciona favorablemente. El equipo médico destacó que sigue avanzando con su rehabilitación kinesiológica.

LA SALUD DE LA DIVA. Mirtha Legrand continúa internada en el Mater Dei.
LA SALUD DE LA DIVA. Mirtha Legrand continúa internada en el Mater Dei. Hola
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Mirtha Legrand evoluciona favorablemente en el Sanatorio Mater Dei tras ser internada por una neumopatía, según informó el centro médico este lunes.
  • La conductora de 99 años permanece en una habitación común desde el 18 de septiembre, donde realiza rehabilitación kinesiológica mientras Juana Viale conduce su ciclo televisivo.
  • El sanatorio emitirá un nuevo parte médico este miércoles si no hay cambios, mientras la diva avanza en su recuperación para recibir el alta hospitalaria.
Resumen generado con IA

El Sanatorio Mater Dei difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien continúa internada desde el viernes 18 de septiembre por un cuadro compatible con neumopatía.

Según informó este lunes el centro de salud, la conductora, de 99 años, permanece en una habitación común y evoluciona favorablemente.

“Continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica”, señala el parte emitido por el equipo médico que la atiende.

Además, desde el Sanatorio Mater Dei indicaron que, “de no mediar cambios”, el próximo miércoles se dará a conocer un nuevo parte médico.

El último informe sobre la salud de La Chiqui había sido difundido el viernes. En aquella oportunidad, el comunicado señalaba que la conductora se encontraba “con seguimiento kinésico, nutricional y clínico”.

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand: difundieron un nuevo parte médico

Qué es una neumopatía

Mirtha Legrand ingresó nuevamente al Sanatorio Mater Dei el pasado viernes 18 de septiembre por presentar un cuadro compatible con neumopatía.

El término se utiliza en medicina para referirse a las enfermedades que afectan a los pulmones. Por esa razón, no identifica una patología específica ni significa necesariamente que una persona tenga neumonía.

El diccionario de la Real Academia Española define la neumopatía como “una enfermedad de los pulmones”. Por su parte, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos señala que entre las enfermedades pulmonares se encuentran el asma, la EPOC, la fibrosis pulmonar y la neumonía, entre otras afecciones.

Las causas pueden ser diversas. Algunas neumopatías pueden estar relacionadas con infecciones, mientras que otras pueden aparecer por el tabaquismo, la inhalación de determinadas sustancias o la exposición constante a distintos contaminantes ambientales.

Al tratarse de un término que abarca diferentes enfermedades, los síntomas dependen del problema pulmonar que presente cada paciente. Entre las manifestaciones de algunos cuadros respiratorios se encuentran la tos, la dificultad para respirar, la respiración acelerada y el cansancio.

Qué dijo Juana Viale sobre la salud de su abuela

Mientras Mirtha continúa con su recuperación en el Sanatorio Mater Dei, su nieta Juana Viale está al frente de su programa.

Al comenzar la emisión del sábado, la conductora le dedicó unas palabras a la diva. “No me voy a ir a sentar sin antes mandarle un beso a mi abuelita, que nos está mirando por la tele en la clínica”, expresó.

Más tarde, cuando Barbie Simmons, una de las invitadas, le preguntó por la salud de su abuela, Juana respondió: “Está bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común”.

Sobre el estado de ánimo de Mirtha, finalmente señaló: “Tiene sus días, como su carácter”.

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