El país del vudú oficial y las casas flotantes: así es Benín, el exótico rival de la Selección Argentina

Un partido que pocos deseaban pero que obligadamente quedará para el recuerdo. Este 6 de octubre, el calendario se pintará de un color extraño, uno que exprese la alegría de quienes son contemporáneos al mejor futbolista del mundo pero que se mezcle con los tintes grises de una despedida que somete a espectáculos de este tipo, cargados de sentimientos dispares. Allí estarán los Guépards, el equipo rival de la Argentina de este 6 de octubre que salió desde Benín y en línea recta se dirigió hasta nuestro país. Detrás dejan por un tiempo un país de maravillas y excepcionalidades, de espiritualidades inusuales, de arquitecturas improbables, joya de la precolonia, recuerdos de guerras con feroces reputaciones y gigantescos templos de pitones que deambulan libremente.