“No vamos a bajar los brazos”: Orfila celebró el triunfo de San Martín y se ilusiona con el Reducido

Con apenas cuatro fechas por disputarse y el “Santo” todavía metido en la pelea por ingresar al Reducido, Orfila dejó en claro que no piensa resignar el objetivo. “Estamos convencidos de lo que queremos, de la manera en que queremos jugar y de lo que queremos buscar. No vamos a bajar los brazos hasta el final. Cada partido para nosotros es determinante y creo que hoy el equipo mereció la victoria”, sostuvo.