“No vamos a bajar los brazos”: Orfila celebró el triunfo de San Martín y se ilusiona con el Reducido
El entrenador valoró el 1-0 sobre Gimnasia y Tiro, destacó el funcionamiento del equipo y pidió enfocarse en lo propio durante las cuatro fechas que quedan. También habló del apoyo de los hinchas y evitó polemizar por el arbitraje.
Resumen para apurados
- Tras vencer 1-0 a Gimnasia y Tiro en Tucumán, el DT Alejandro Orfila afirmó que San Martín no bajará los brazos en la lucha por clasificar al Reducido.
- El triunfo cortó una racha sin victorias pese al funcionamiento previo, en un trámite difícil donde el Santo dominó y sufrió la expulsión de Nahuel Gallardo.
- Con cuatro fechas por delante, el equipo tucumano buscará sostener su rendimiento y sumar victorias consecutivas para asegurar un boleto al Reducido.
Alejandro Orfila necesitaba una victoria y San Martín finalmente pudo dársela. Después del 1-0 frente a Gimnasia y Tiro, el entrenador se mostró satisfecho no sólo por los tres puntos, sino también porque entendió que el resultado terminó premiando una búsqueda que el equipo venía sosteniendo pese a no conseguir los resultados esperados.
“Estoy muy contento porque teníamos que ganar. Era nuestro deseo permanente en cada partido y, por distintas circunstancias que ya habíamos analizado, la victoria se nos venía negando”, explicó el entrenador.
Con apenas cuatro fechas por disputarse y el “Santo” todavía metido en la pelea por ingresar al Reducido, Orfila dejó en claro que no piensa resignar el objetivo. “Estamos convencidos de lo que queremos, de la manera en que queremos jugar y de lo que queremos buscar. No vamos a bajar los brazos hasta el final. Cada partido para nosotros es determinante y creo que hoy el equipo mereció la victoria”, sostuvo.
“Insistimos hasta el último momento”
Para el DT, San Martín logró imponerse ante un rival que presentó dificultades y que intentó cerrarle los caminos. El equipo tucumano tuvo que asumir el protagonismo, manejar la pelota y encontrar espacios ante una defensa bien organizada.
“Fuimos a buscarlo siempre con nuestra idea. Por momentos salió muy bien y por otros se hizo un poco más difícil porque el rival también hizo lo suyo. Sabíamos que iban a tratar de achicarnos los espacios y salir de contra, tal como habíamos previsto”, analizó.
Orfila reconoció que Gimnasia y Tiro tuvo una posibilidad clara que terminó en el palo, aunque consideró que el dominio general correspondió al local. “Después nosotros manejamos el trámite del partido. Insistimos hasta el último momento y nos llevamos merecidamente la victoria”, afirmó.
El triunfo permitió además acortar la distancia con los equipos que ocupan los últimos lugares de clasificación. Sin embargo, el técnico aseguró que por ahora prefiere no gastar demasiada energía mirando resultados ajenos.
“Yo no miro a los rivales. ¿Sabés cuándo empezás a mirar? Cuando ganás todos los partidos y estás palo a palo con otro. Es como una carrera de Fórmula 1: cuando vas adelante, mirás por el espejo retrovisor. Nosotros primero dependemos de nosotros”, graficó.
Y profundizó: “Si nosotros no ganamos, no sirve de nada mirar la tabla o fijarnos qué hace el rival. Hoy ganamos y ahora tenemos que ir al próximo partido a buscar otra vez la victoria, como hacemos en todas las canchas. Queremos seguir con posibilidades hasta el final y conseguir la clasificación”.
Conforme con el funcionamiento
Más allá de los puntos, una de las mayores satisfacciones de Orfila pasa por haber encontrado una estructura que empieza a darle respuestas. Según explicó, incluso en partidos en los que San Martín no consiguió ganar, había detectado señales positivas.
“El equipo viene haciendo muy buenos partidos. Muchas veces nos fuimos con bronca porque sentíamos que habíamos superado al rival y no podíamos terminar con una victoria. Estoy muy conforme con el funcionamiento”, remarcó.
Esa evolución también hace que las bajas puedan sentirse más en el tramo decisivo. El entrenador lamentó especialmente la expulsión de Nahuel Gallardo, que no podrá estar en el próximo compromiso.
“Encontramos el equipo y encontramos el funcionamiento, entonces cada baja puede afectarnos. Pero tengo plena confianza en los muchachos que están esperando su oportunidad”, indicó.
Sobre Gallardo, agregó: “Es una picardía terminar el partido expulsado, sobre todo porque viene haciendo muy buenos encuentros y evolucionó muchísimo. Es una baja sensible para nosotros, pero estará Ayala esperando su oportunidad”.
El mensaje para los hinchas
Orfila también dedicó buena parte de la conferencia al acompañamiento de los simpatizantes. Valoró la presencia en La Ciudadela y también recordó el apoyo que recibió el equipo como visitante.
“La gente hoy volvió a acompañarnos en gran número, con mucho fervor, y empujó al equipo. En Jujuy también nos acompañó y, si hubiesen dado más entradas, habría ido todavía más gente”, destacó.
Además, consideró que existe una identificación entre el equipo y la tribuna. “Estoy convencido de que la gente se siente identificada con este equipo, por cómo juega y también porque hoy se impuso por momentos con ímpetu, que es parte del ADN de San Martín”, sostuvo.
Orfila incluso se detuvo en las dificultades económicas que pueden impedir que muchos simpatizantes concurran al estadio. “Nosotros tenemos que hacer lo imposible dentro del campo para darle lo mejor a quien puede venir y también para que aquel que lo sigue por una computadora o un celular se sienta identificado con el equipo”, señaló.
Por último, cuando volvió a ser consultado por los arbitrajes, fue tajante: “Mi función es ser entrenador, tratar de que el equipo gane y funcione de buena manera. Cuando quedo enojado con alguna situación, lo digo donde lo tengo que decir. De ahí para afuera no es mi función”.
Con cuatro fechas por delante, San Martín volvió a ganar y mantiene viva la pelea. Orfila, al menos, tiene clara la receta: mirar hacia adentro, sostener el funcionamiento y seguir buscando victorias hasta que las matemáticas digan lo contrario.