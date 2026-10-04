Violencia en La Ciudadela: pelea entre barras, repudio de los hinchas y 17 demorados

La imagen que quedó, más allá del resultado del partido, fue la de una tribuna enfrentada y de un estadio que terminó repudiando a quienes protagonizaron los incidentes. El “que se vayan todos” que bajó desde las tribunas marcó también una posición de buena parte de los hinchas: la violencia volvió a ocupar un lugar que el fútbol no debería darle.