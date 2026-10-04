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José Vera puso el broche perfecto a su mejor año en el mountain bike

El biker de Famaillá ganó la general de la última fecha del Tucumano de cross rural. “Siento que estoy en mi mejor momento”, aseguró el ciclista de 38 años. Juliana Díaz fue la vencedora entre las Damas Elite.

MÁXIMA CONCENTRACIÓN. José Vera mostró un excelente nivel para triunfar en el circuito de El Cercado, en Monteros.
MÁXIMA CONCENTRACIÓN. José Vera mostró un excelente nivel para triunfar en el circuito de El Cercado, en Monteros.
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El biker José Vera ganó la general de la última fecha del torneo Tucumano de cross rural en El Cercado, Monteros, para sellar su mejor año deportivo.
  • Vera dominó el trazado con barro y sacó amplia ventaja. El ciclista venía de ganar el título provincial de cross country y el Trasmontaña en categoría mixta.
  • El triunfo corona una temporada histórica para Vera y ratifica la vigencia del certamen tucumano como una de las plazas más exigentes del mountain bike nacional.
Resumen generado con IA

José Vera confirmó que atraviesa su mejor momento deportivo y cerró de la mejor manera el campeonato Tucumano de cross rural. El biker de Famaillá se quedó con la clasificación general de la última fecha, disputada en el circuito de El Cercado, en Monteros, y volvió a demostrar que está entre los grandes protagonistas del mountain bike tucumano.

Macías y Contreras rompieron un récord histórico en el Trasmontaña de mountain bike

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Vera completó las tres vueltas al trazado de 15,2 kilómetros en 1 hora, 50 minutos y 37 segundos. Su rendimiento le permitió establecer una diferencia de más de cuatro minutos sobre José Agustín Barán, que además se quedó con el triunfo en la categoría Elite. El ganador de la general también se impuso en Master A.

“Fue una carrera durísima. Estoy muy contento, porque realmente estoy cerrando un gran año”, contó Vera, de 38 años.

El biker explicó que las condiciones del circuito le agregaron dificultad a una competencia que ya exigía al máximo a los participantes. “Había mucho barro en el primer tramo del circuito. El trazado fue muy lindo, realmente entretenido”, destacó.

Las bicis eléctricas ganan terreno en el Rally Trasmontaña de mountain bike

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La carrera comenzó a definirse rápidamente. Vera conocía bien el terreno y aprovechó esa ventaja para intentar sacar diferencias desde el comienzo. “Lo conozco bastante al trazado, porque muchas veces voy a entrenar en este circuito. Arranqué fuerte y en la primera vuelta logré hacer una buena diferencia. La verdad que me sentí muy bien”, relató.

El triunfo fue otro capítulo de una temporada que el propio Vera considera especial. “Mi fuerte es el cross rural. Me cuesta mucho más en la especialidad cross country. Este es mi mejor año, porque además de ser campeón tucumano de cross rural, hace unos meses me consagré campeón de cross country”, explicó.

El biker de Famaillá también destacó el nivel de la competencia tucumana. “En estos torneos el nivel es muy alto. Compito hace 10 años y muchas veces vienen a competir los mejores bikers del país a este certamen”, señaló.

Su temporada, además, tuvo otros resultados destacados. “Siento que estoy en mi mejor momento. El fin de semana pasado salí subcampeón nacional de cross rural en Santiago del Estero. Este año además fui campeón del Trasmontaña en mixto con Leila Luque. Corrí muchísimo este año”, repasó.

BUEN PRESENTE. Juliana Díaz se impuso en la categoría Damas Elite en El Cercado. BUEN PRESENTE. Juliana Díaz se impuso en la categoría Damas Elite en El Cercado.

Entre las damas, la gran vencedora de la jornada fue Juliana Díaz, que completó las dos vueltas al circuito en 1 hora, 32 minutos y 41 segundos y se impuso en Damas Elite.

En las principales categorías, los ganadores fueron: Franco Rocchio (Sub 23), Cristian Ituarte (Gravel), Ramón Bernardo Díaz (Master B1), Leonardo García (Master B2), David Barrera (Master C1), Sergio Borras (Master C2), Raúl Albornoz (Master D1), Roberto Jauffroy (Master D2), Daniel Rufino Peralta (Master E), Juan Mansilla (Promocionales), Francesca Ladeto (Menores), Lisandro Álvarez (Pre Infantiles), Lorenzo Gutiérrez (Infantiles A), Luana Francesca Molina (Infantiles B), Noa Molina (Moscas), Bautista Valdez (Mosquitos), María del Milagro Oviedo (Damas Master A), Cyntia Valdez (Damas Master B1), Lucrecia Sayoud (Damas Master B2) y Mabel Rodríguez (Damas Master C).

Juan Manuel Nardolillo ganó en San Pedro y dominó el inicio del Tucumano de mountain bike

Juan Manuel Nardolillo ganó en San Pedro y dominó el inicio del Tucumano de mountain bike

La competencia sirvió también para ponerle el cierre a una temporada de buen nivel y con una importante convocatoria. Alexander Kachurovsky, uno de los organizadores, destacó el trabajo realizado durante el año y agradeció a quienes hicieron posible la realización de la prueba.

“Cerramos una muy buena temporada, con pruebas de buen nivel. Quiero agradecer la colaboración de Alberto Olea, a la Fundación Arroyo El Tejar y a todos los que nos ayudaron desde la Comuna de El Cercado”, expresó Kachurovsky.

Así, el campeonato Tucumano de cross rural bajó el telón en El Cercado con una definición que tuvo a Vera como gran protagonista.

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