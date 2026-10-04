"Bienvenido capitán": Messi ya está en el predio de la AFA y empezó la cuenta regresiva del adiós

Resumen para apurados
- Lionel Messi llegó este domingo al predio de Ezeiza para sumarse a la Selección Argentina de cara a su partido de despedida del martes ante Benín en el Monumental.
- Tras descansar con su familia en Funes, el capitán inició las prácticas y compartió un asado con el plantel y referentes invitados como Nicolás Otamendi y Lo Celso.
- El encuentro del martes marcará el cierre definitivo del histórico ciclo de Messi con la camiseta albiceleste, en una jornada de alto impacto emotivo para el fútbol.
Lionel Messi ya está en Ezeiza. El capitán llegó este domingo por la tarde al predio de la AFA para sumarse a la concentración de la selección argentina, compartir un asado con el plantel y comenzar a entrenarse de cara al partido del martes ante Benín, en el Monumental, que marcará su despedida de la camiseta albiceleste.
El rosarino había arribado al país el viernes y pasó unos días junto a su familia en Funes antes de emprender el viaje hacia Buenos Aires. Su llegada al complejo de la casa madre del fútbol argentino abrió la cuenta regresiva para una de las noches más esperadas por los hinchas.
La AFA se encargó de compartir el momento en sus redes sociales. En la primera publicación, 'Leo' aparece sonriente, con anteojos de sol negros, mientras baja de una combi. El mensaje que acompañó la imagen fue tan breve como elocuente: "Bienvenido capitán. La emoción es total".
En otro posteo se lo ve conversando con Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la entidad. En las fotos del ingreso del rosarino al predio, que lleva su nombre, también aparece Giovani Lo Celso, uno de los futbolistas que no fueron convocados por Lionel Scaloni para esta fecha FIFA, pero que formará parte de la despedida.
#SelecciÃ³nMayor Â¡Bienvenido, CapitÃ¡n! La emociÃ³n es total https://t.co/kZOhLlpIEd— ð¦ð· SelecciÃ³n Argentina (@Argentina) October 4, 2026
El volante no será el único invitado especial. Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, que también se despidió de la Selección, se sumarán al grupo para acompañar al "10" en su último partido. Leandro Paredes, que no está habilitado para jugar, dirá presente en el asado.
Una agenda con sabor a despedida
Según la planificación del cuerpo técnico, el capitán realizará esta tarde su primera práctica con el grupo y, una vez finalizada, llegará el tradicional asado en el predio. El lunes será el turno del último entrenamiento, en el que Scaloni terminará de definir el equipo. El martes, desde las 20, el Monumental será escenario del adiós de Messi.