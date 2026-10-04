Motos: Tucumán duplicó los patentamientos en un año y cuál fue la más vendida del país

El crecimiento también se reflejó en el acumulado. Entre enero y septiembre, Tucumán patentó 45.583 motovehículos, un 101,9% más que las 22.576 unidades registradas durante los primeros nueve meses de 2025. De esta manera, la provincia pasó de representar el 4,8% al 6,8% del total de patentamientos nacionales en el período.