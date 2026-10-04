Motos: Tucumán duplicó los patentamientos en un año y cuál fue la más vendida del país

Resumen para apurados
- ACARA informó que en septiembre se patentaron 5.406 motos en Tucumán, un alza interanual del 91%, superando ampliamente el promedio del mercado nacional.
- En el acumulado anual la provincia creció 101,9%, mientras que en el país el alza fue del 40,7%, con la Honda Wave 110S liderando las ventas en todo el territorio.
- Tucumán elevó su participación en las ventas nacionales del 4,8% al 6,8%, consolidando a los motovehículos como una opción clave de movilidad económica frente al auto.
Tucumán registró 5.406 patentamientos de motovehículos en septiembre, lo que representa un crecimiento del 91% interanual, de acuerdo con los datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
La provincia, sin embargo, mostró una baja del 12% respecto de agosto, cuando se habían patentado 6.144 unidades.
El dato marca una diferencia significativa con la evolución del mercado nacional. Mientras que en la plaza provincial los patentamientos casi se duplicaron en un año, en el conjunto del país el incremento interanual fue del 35,1%.
El crecimiento también se reflejó en el acumulado. Entre enero y septiembre, Tucumán patentó 45.583 motovehículos, un 101,9% más que las 22.576 unidades registradas durante los primeros nueve meses de 2025. De esta manera, la provincia pasó de representar el 4,8% al 6,8% del total de patentamientos nacionales en el período.
En el país
En todo el país se patentaron 80.113 motovehículos durante septiembre, frente a las 59.313 unidades registradas en el mismo mes de 2025. La comparación con agosto también arrojó un resultado positivo: se patentaron 7,1% más motos que las 74.828 unidades del mes anterior.
Con el resultado de septiembre, el mercado nacional acumuló 668.077 patentamientos en los primeros nueve meses de 2026, un 40,7% más que en igual período de 2025, cuando se habían registrado 474.836 unidades.
En cuanto a las marcas, Honda volvió a liderar el mercado durante septiembre, con 16.498 unidades. Detrás se ubicó Motomel, que con 9.848 patentamientos desplazó al tercer lugar a Gilera, que registró 9.670.
El cuarto puesto fue para Keller, con 7.102 unidades, mientras que Corven, con 6.952, regresó al quinto lugar y dejó a Zanella, con 6.770, en la sexta posición.
Honda Wave 110s, otra vez al frente
Entre los modelos, la Honda Wave 110S volvió a ocupar el primer lugar en septiembre, con 8.718 unidades patentadas. La siguió la Gilera Smash, con 6.905.
El tercer puesto fue para la Keller KN 110-8, con 5.906 unidades, mientras que la Motomel B110 quedó cuarta, con 5.635. El listado de los cinco modelos más patentados se completó con la Corven Energy 110, con 3.716 unidades.