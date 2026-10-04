EconomíaNoticias económicas

Motos: Tucumán duplicó los patentamientos en un año y cuál fue la más vendida del país

En septiembre se registraron 5.406 motovehículos en la provincia, 91% más que en el mismo mes de 2025, aunque el número cayó 12% frente a agosto, según Acara.

Patentamientos de motovehículos. FOTO ILUSTRATIVA
Patentamientos de motovehículos. FOTO ILUSTRATIVA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ACARA informó que en septiembre se patentaron 5.406 motos en Tucumán, un alza interanual del 91%, superando ampliamente el promedio del mercado nacional.
  • En el acumulado anual la provincia creció 101,9%, mientras que en el país el alza fue del 40,7%, con la Honda Wave 110S liderando las ventas en todo el territorio.
  • Tucumán elevó su participación en las ventas nacionales del 4,8% al 6,8%, consolidando a los motovehículos como una opción clave de movilidad económica frente al auto.
Resumen generado con IA

Tucumán registró 5.406 patentamientos de motovehículos en septiembre, lo que representa un crecimiento del 91% interanual, de acuerdo con los datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). 

La provincia, sin embargo, mostró una baja del 12% respecto de agosto, cuando se habían patentado 6.144 unidades.

El dato marca una diferencia significativa con la evolución del mercado nacional. Mientras que en la plaza provincial los patentamientos casi se duplicaron en un año, en el conjunto del país el incremento interanual fue del 35,1%.

Préstamos para autos de Banco Nación: cómo financiar el 100% de un 0km o usado en Tucumán

Préstamos para autos de Banco Nación: cómo financiar el 100% de un 0km o usado en Tucumán

El crecimiento también se reflejó en el acumulado. Entre enero y septiembre, Tucumán patentó 45.583 motovehículos, un 101,9% más que las 22.576 unidades registradas durante los primeros nueve meses de 2025. De esta manera, la provincia pasó de representar el 4,8% al 6,8% del total de patentamientos nacionales en el período.

En el país

En todo el país se patentaron 80.113 motovehículos durante septiembre, frente a las 59.313 unidades registradas en el mismo mes de 2025. La comparación con agosto también arrojó un resultado positivo: se patentaron 7,1% más motos que las 74.828 unidades del mes anterior.

Con el resultado de septiembre, el mercado nacional acumuló 668.077 patentamientos en los primeros nueve meses de 2026, un 40,7% más que en igual período de 2025, cuando se habían registrado 474.836 unidades.

En cuanto a las marcas, Honda volvió a liderar el mercado durante septiembre, con 16.498 unidades. Detrás se ubicó Motomel, que con 9.848 patentamientos desplazó al tercer lugar a Gilera, que registró 9.670.

El cuarto puesto fue para Keller, con 7.102 unidades, mientras que Corven, con 6.952, regresó al quinto lugar y dejó a Zanella, con 6.770, en la sexta posición.

Honda Wave 110s, otra vez al frente

Entre los modelos, la Honda Wave 110S volvió a ocupar el primer lugar en septiembre, con 8.718 unidades patentadas. La siguió la Gilera Smash, con 6.905.

El tercer puesto fue para la Keller KN 110-8, con 5.906 unidades, mientras que la Motomel B110 quedó cuarta, con 5.635. El listado de los cinco modelos más patentados se completó con la Corven Energy 110, con 3.716 unidades.

Temas TucumánItaliaEl PaísAsociación de Concesionarios de Automotores de la República ArgentinaArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Evangelio según Juan
1

El Evangelio según Juan

Buscaron entradas para la despedida de Messi durante dos horas y se llevaron una goleada como premio consuelo
2

Buscaron entradas para la despedida de Messi durante dos horas y se llevaron una goleada como premio consuelo

Irrespetuosos
3

Irrespetuosos

Luto en la música: falleció el chelista Gustavo Pláate
4

Luto en la música: falleció el chelista Gustavo Pláate

Fórmula 1: qué dijo Colapinto luego de finalizar 13° en el Gran Premio de Malasia
5

Fórmula 1: qué dijo Colapinto luego de finalizar 13° en el Gran Premio de Malasia

Ranking notas premium
Entre acuerdos, recelos y candidaturas
1

Entre acuerdos, recelos y candidaturas

El Evangelio según Juan
2

El Evangelio según Juan

Irrespetuosos
3

Irrespetuosos

Hospitales: el Gobierno y la UNT buscan recuperar las prácticas voluntarias en las guardias
4

Hospitales: el Gobierno y la UNT buscan recuperar las prácticas voluntarias en las guardias

Uno por uno, los proyectos que prometieron destrabar el Camino del Perú
5

Uno por uno, los proyectos que prometieron destrabar el Camino del Perú

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: pronóstico para la semana del 5 al 10 de octubre

El tiempo en Tucumán: pronóstico para la semana del 5 al 10 de octubre

Alerta amarilla: cinco provincias del norte esperan tormentas, granizo, nevadas y fuertes vientos

Alerta amarilla: cinco provincias del norte esperan tormentas, granizo, nevadas y fuertes vientos

Fórmula 1: qué dijo Colapinto luego de finalizar 13° en el Gran Premio de Malasia

Fórmula 1: qué dijo Colapinto luego de finalizar 13° en el Gran Premio de Malasia

Buscaron entradas para la despedida de Messi durante dos horas y se llevaron una goleada como premio consuelo

Buscaron entradas para la despedida de Messi durante dos horas y se llevaron una goleada como premio consuelo

Irrespetuosos

Irrespetuosos

Luto en la música: falleció el chelista Gustavo Pláate

Luto en la música: falleció el chelista Gustavo Pláate

El Evangelio según Juan

El Evangelio según Juan

¿Cómo ahorrar en tiempos de vacas flacas?

¿Cómo ahorrar en tiempos de vacas flacas?

Comentarios