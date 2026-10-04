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Fórmula 1: Colapinto terminó 13° y Verstappen fue el más rápido en Malasia

Fórmula 1: Colapinto terminó 13° y Verstappen fue el más rápido en Malasia
Foto: Instagram/maxverstappen1

Después de una carrera en la que luchó codo a codo con Kimi Antonelli, Max Verstappen se quedó con los puntos para su escudería. Franco Colapinto, que salió desde el puesto 21 por una doble penalización, finalizó en el puesto 13. La carrera inició con un retraso de más de una hora y media por una fuerte tormenta y problemas técnicos de la FIA.

Por Milagro Corbalán Hace 17 Min

Fórmula 1: Franco Colapinto no logró puntos para Alpine

1. Verstappen

2. Antonelli

3. Hamilton

4. Leclerc

5. Hadjar

6. Piastri

7. Lawson

8. Alonso

9. Norris

10. Lindblad

11. Hulkenberg

12. Stroll

13. Colapinto

14. Bearan

15. Ocon

16. Gasly

17. Sainz

18. Bortoleto

19. Pérez

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Bahréin

Red Bull se quedó con los 25 puntos del Gran Premio de Bahréin por el podio de Max Verstappen, que logró su primera victoria de la temporada.

Foto: Instagram/maxverstappen1 Foto: Instagram/maxverstappen1

Verstappen y Antonelli siguen disputándose el primer puesto


El podio se modificó con la aparición del safety car pero Verstappen volvió al primer puesto por delante de Antonelli.

La salida de Russell dejó 3° a Hamilton que superó a Hadjar en la vuelta 53/55.


Foto: Instagram/maxverstappen Foto: Instagram/maxverstappen

Últimas conflictivas cinco vueltas en el Circuito de Sepang

Lando Norris despistó en la primera curva y George Russell abandonó la carrera en la vuelta 50/55.

Las 11 escuderías aún corren detrás del safety car.

Virtual safety car por la detención de Albon

El piloto de Williams informó por radio una rotura en la caja de cambio en la vuelta 44.

Max Verstappen lleva la delantera con soltura

Después de un inicio ajustado con Antonelli, Verstappen logró separarse de sus seguidores y supera por 10 segundos al piloto de Mercedes.

Franco Colapinto se acerca a la zona de puntos en Bahréin

El segundo piloto de Alpine logró un buen ritmo en las 30 vueltas que lleva el GP de Barhéin y quedó en el puesto 11° por detrás de Charles Leclerc.

En la vuelta 25/55, sigue liderando Verstappen en Bahréin

A más de la mitad de la carrera en el Circuito Internacional de Sepang, Verstappen sigue en el primer puesto. Lo siguen los dos Mercedes con Antonelli en el 2° lugar y Russell en el 3°.

Foto: Fórmula 1 Foto: Fórmula 1

GP de Bahréin: penalización para Bortoleto

Gabriel Bortoleto fue penalizado con +10 segundos por el toque a Carlos Sainz entre la vuelta 22 y 24.

Colapinto sigue fuera de la zona de puntos

En la vuelta 17/55, Franco Colapinto logró un nuevo sobrepaso y se ubicó 19°.

Alpine está fuera de la zona de puntos con un Pierre Gasly en el puesto 17, apenas por delante de Bearman.

Nuevo líder de la carrera: Max Verstappen

En la vuelta 13/55, el piloto de Red Bull se sobrepuso a la dupla de Mercedes.

Verstappen recuperó puestos

Favorecido por el satefy car, el piloto de Red Bull siguió de cerca durante las últimas vueltas al líder de Mercedes, Kimi Antonelli.

GP de Bahréin: Bottas salió de pista

El safety car entró a la pista y todos los pilotos con neumáticos intermedios aprovecharon para entrar a boxes a hacer un cambio.

Kimi Antonelli lidera en la vuelta 5/55 en el GP de Bahréin

Con la pista húmeda, Antonelli y Russell lograron avanzar y quedar en los primeros puestos.

Franco Colapinto avanzó un puesto por el ingreso de Leclerc a boxes y quedó 20°.

Fórmula 1: ya se corre el Gran Premio de Bahréin

Con un retraso de más de 90 minutos por la tormenta, ya corren los 22 pilotos de las 11 escuderías.

Max Verstappen largó desde el primer lugar, seguido por Lewis Hamilton y Kimi Antonelli.

La largada estaba prevista para las 4, horario de Argentina, y se retrasó hasta pasadas las 5.38.

13 pilotos de la parrilla eligieron neumáticos intermedios.

Foto: Fórmula 1 Foto: Fórmula 1

Fórmula 1: se suspendió nuevamente la largada

En la vuelta detrás del auto de seguridad, la FIA decidió enviar los autos a boxes.

El auto de Lewis Hamilton tuvo un problema con el acelerador.

Anunciaron la largada de la carrera

La FIA decidió que los autos harán al menos dos vueltas de reconocimiento de pista antes de largar a las 4.40, hora de Argentina.

Se acerca la largada del GP de Bahréin después de la tormenta

En una segunda recorrida, el Control de Carrera la FIA anunció que se desagotará la pista de forma manual.

El análisis meteorológico prevé una reucción en la intensidad de la tormenta.

GP de Bahréin: carrera demorada por la intensa lluvia

El FIA anunció el retraso de la largada del Gran Premio de Bahréin. La lluvia que estaba prevista para esta tarde en Malasia obligó a demorar el inicio de la carrera por inundación en la pista.
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