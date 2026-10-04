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Cuándo corre Colapinto: los horarios y el cronograma completo del GP de Singapur

Después de la gran remontada del argentino en Malasia, la Fórmula 1 se muda a uno de los circuitos más exigentes del calendario. Será con formato sprint y carrera nocturna.

EN MALASIA. Colapinto hizo una buena carrera y se ilusiona con llegar a los puntos en Singapur.
EN MALASIA. Colapinto hizo una buena carrera y se ilusiona con llegar a los puntos en Singapur.
Hace 38 Min

Luego de una gran carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Malasia, donde pasó del puesto 21 al 13 en Sepang, la Fórmula 1 se prepara para una nueva fecha. La próxima cita será en el Circuito Urbano Marina Bay, en Singapur, el próximo fin de semana. En Malasia, el neerlandés Max Verstappen volvió al triunfo con Red Bull.

El Circuito Urbano de Marina Bay es uno de los trazados más exigentes de la Fórmula 1. Su recorrido combina curvas cerradas, fuertes frenadas y sectores rápidos entre las calles de Singapur, con el agregado de un clima extremadamente húmedo. 

La carrera se disputa de noche y fue la primera competencia nocturna en la historia de la categoría. Desde 2023, el circuito tiene 19 curvas tras una modificación en su trazado.

Horarios y cronograma del GP de Singapur

Viernes 9 de octubre

Prácticas Libres 1: 5.30

Clasificación Sprint: 9.30 

Sábado 10 de octubre

Sprint: 6 a 7

Domingo 11 de octubre

Carrera: 9

Temas Fórmula 1Franco Colapinto
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