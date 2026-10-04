Cuándo corre Colapinto: los horarios y el cronograma completo del GP de Singapur

Luego de una gran carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Malasia, donde pasó del puesto 21 al 13 en Sepang, la Fórmula 1 se prepara para una nueva fecha. La próxima cita será en el Circuito Urbano Marina Bay, en Singapur, el próximo fin de semana. En Malasia, el neerlandés Max Verstappen volvió al triunfo con Red Bull.