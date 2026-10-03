Siete goles y una idea clara: así funcionó la Selección ante Burkina Faso

Argentina se floreó frente a Burkina Faso y lo goleó por 7-0, en la previa del partido que marcará la despedida de Lionel Messi. El rival, como se sabía de antemano, no tenía la jerarquía suficiente para hacerle fuerza a la actual subcampeona del mundo. Pero, justamente por eso, el análisis no debe quedarse solamente en la diferencia de nombres. Lo más interesante estuvo en cómo jugó el seleccionado argentino, cómo encontró espacios y cómo sostuvo una identidad que no depende del contexto.