Cómo serán los recorridos de los 21K de LA GACETA por San Miguel de Tucumán: el circuito completo

La organización prevé puestos de abastecimiento cada tres kilómetros, además de presencia de personal de Tránsito Municipal a lo largo del circuito, especialmente en los cruces de las principales avenidas. El esquema contempla también sectores de abastecimiento de agua y frutas, ambulancias, bomberos, puestos de control y personal encargado de verificar el paso de los competidores. Habrá 50 abastecedores y la Cruz Roja contará con cuatro equipos en el circuito, una camioneta móvil y un punto de atención en la llegada. También se dispondrán cinco puestos móviles de supervisión y control en e-bikes Mondraker. En la llegada se entregarán botellas de Powerade Zero y de agua sin gas Benedictino.