Sexualmente hablando: OnlyFans bajo la lupa

Al respecto, en los medios de comunicación y las redes sociales con frecuencia aparecen personas que presentan éste y varios sitios del estilo, como una vía fácil y rápida para lograr independencia económica. Aunque también, como contrapartida, otros testimonios desromantizan la fantasía de “ser tu propia jefa” y buscan advertir a las ingenuas: esta forma de ganarse la vida tiene su lado oscuro, a veces muy oscuro, del que pocas pueden zafar.