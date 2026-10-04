EconomíaNoticias económicas ¿Cómo ahorrar en tiempos de vacas flacas? La constitución de fondos de emergencia es imprescindible pensando en lo que puede pasar luego de la vida laboral. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Las prioridades de ahorro van modificándose, según pasan los años. La clave es no llegar a depender sólo de la jubilación. Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Crisis económica Tamaño texto Comentarios Lo más popular "Las várices no se curan, se tratan": la advertencia de un especialista en flebología El embajador de la India visitó el Ipaat, y destacó la política sucroalcoholera provincial Evalúan cambios en la Ley de Semillas HLB: cultivares resistentes plantean desafíos económicos Rotación: el seguro del campo tucumano Ranking notas premium Un policía recibió una condena de 13 años por estafar a feriantes Facundo Ale, Anaya González y Vargas esperarán detenidos el inicio del juicio en su contra por un tiroteo Gerardo Huesen: "Juan Grabois es un cobarde por amenazar como lo hizo" Un tribunal confirma el fallo que obligó a Soledad Molinuevo a borrar tuits contra Jaldo Surgió en Natación, jugó tres Mundiales con Los Pumas y cambió el scrum por los escenarios: la historia de Omar Hasan