Fabricio Ballarini: “Hemos naturalizado estar conectados a un dispositivo que nunca se apaga”

Depende de la fuerza que tengan los países para enfrentarse a las empresas tecnológicas. Es una lucha desigual, porque de un lado tenés a las familias intentando hacer lo posible por el bienestar de los chicos, y del otro lado tenés multinacionales con un poderío enorme que van a hacer todo lo posible para captar tu atención, porque su ganancia radica en que más personas estén mirando el celular. Entiendo que por ahora son respuestas individuales de determinados países, pero es positivo que exista la conciencia de que algo tenemos que hacer. Es clave entender que la mayoría de estas iniciativas surgen “de abajo hacia arriba”. Son los grupos de familias organizadas los que presionan a los tomadores de decisiones, son las familias las que hoy le están haciendo juicios a empresas como Meta. Luego se suma la parte legal, pero el impulso nace de la sociedad. Después, creo que la palabra “restricción” es mejor que “prohibición”. La problemática es tan compleja que me parece bien poner el foco en exigir a las empresas que nos den información sobre cómo enganchan a los adolescentes. No es casualidad que estén todo el tiempo conectados, está hecho a propósito, responde a una estrategia. Estamos transitando una época bastante similar a la del descubrimiento de los daños del tabaco, y espero que pronto, cuando veamos a un chico de tres años con una tablet a cinco centímetros de la cara en un restaurante, nos parezca un horror.