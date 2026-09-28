Un enfrentamiento a tiros entre dos familias derivó en el crimen de una mujer

Decenas de disparos. Gritos. Corridas. Pedidos desesperados de auxilio. Policías recorriendo la zona en busca de los autores. Esas fueron algunas de las escenas que se registraron ayer a la tarde y a la noche en el barrio Barrancas del Salí, al este de la capital tucumana. Un hecho que se inició con un enfrentamiento a tiros y que terminó con una mujer muerta, que se había asomado a la puerta de su casa para ver qué había sucedido.