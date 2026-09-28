Seguridad

Un enfrentamiento a tiros entre dos familias derivó en el crimen de una mujer

La víctima, de 51 años, quiso observar qué estaba pasando y recibió un disparo en el abdomen. Los vecinos del barrio Barrancas del Salí pidieron que se investigue a ambos grupos. Hay seis detenidos.

EN ACCIÓN. Policías momentos después de haber detenido al principal sospechoso del homicidio.
EN ACCIÓN. Policías momentos después de haber detenido al principal sospechoso del homicidio.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • Una mujer de 51 años fue asesinada este domingo en Tucumán al quedar en medio de un enfrentamiento a tiros entre dos familias en el barrio Barrancas del Salí.
  • La víctima salió a la vereda tras una tregua y recibió un disparo mortal. Otra vecina resultó herida. La Policía desplegó un operativo y detuvo a seis personas.
  • Los vecinos exigen medidas contra ambas bandas por narcotráfico y robos, mientras la Policía provincial prometió investigar a fondo para desarticular a los grupos.
Resumen generado con IA

Decenas de disparos. Gritos. Corridas. Pedidos desesperados de auxilio. Policías recorriendo la zona en busca de los autores. Esas fueron algunas de las escenas que se registraron ayer a la tarde y a la noche en el barrio Barrancas del Salí, al este de la capital tucumana. Un hecho que se inició con un enfrentamiento a tiros y que terminó con una mujer muerta, que se había asomado a la puerta de su casa para ver qué había sucedido.

En ese barrio, los vecinos, a las 16.30, despedían paulatinamente el domingo. Estaban en la vereda conversando. De pronto, comenzaron a escucharse ruidos. “En un primer momento pensamos que eran fuegos artificiales, pero después nos dimos cuenta de que eran tiros. Ahí salimos corriendo y no pudimos ver nada”, resumió Ramón Soria.

Los integrantes de la familia Guzmán, por razones que aún no fueron esclarecidas, se enfrentaron con miembros de la familia Navarro. La mayoría de los habitantes del lugar decidió esconderse en el interior de sus viviendas por la ferocidad del enfrentamiento. Cuando parecía que todo se había calmado, Fabiana Isabel Páez (48) e Isidora Isolina Décima (51) decidieron salir a la vereda para ver qué había sucedido.

En ese preciso momento, se reinició la balacera. Páez recibió un disparo en una de sus piernas y Décima, uno en el abdomen. Ambas, cuando terminó el tiroteo, fueron trasladadas al Centro de Salud. La segunda de las víctimas falleció cuando los médicos intentaban salvarle la vida en el quirófano.

EN LA EX BRIGADA. Los seis detenidos fueron trasladados a la base de los investigadores. EN LA EX BRIGADA. Los seis detenidos fueron trasladados a la base de los investigadores.

“Es una pelea más entre estos delincuentes. Desde hace rato que tienen aterrorizado al barrio por las cagadas que se mandan. Se vienen peleando desde hace mucho tiempo”, sostuvo Carlos, un vecino que prefirió no identificarse para evitar represalias. “Sí, hay policías recorriendo el barrio, pero el problema es que esta gente las hace a todas. Dicen que hasta venden droga en otros lugares para que no los descubran. Por eso se viven peleando”, indicó.

A los pocos minutos, la Policía copó el barrio. Personal de la ex Brigada de Investigaciones comenzó a indagar para tratar de identificar y detener a los atacantes. Con el correr de las horas, bajo las órdenes de los comisarios Germán Llanos, Susana Monteros, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, detuvieron a cuatro personas, entre ellas dos mujeres y un adolescente de 16 años. Minutos después, atraparon a otros dos, que serían los sospechosos de haber participado en el crimen de Décima y de haber herido a Páez.

“Se estaban escapando en un auto de una aplicación. Medio que se quisieron hacer los locos y fueron rápidamente reducidos. Uno de ellos estaba armado. Si no lo agarraban ahí, olvídate… Son personas peligrosas que tienen dónde esconderse”, comentó María Laura Gallardo.

El caso generó indignación en el barrio. “Es cierto que ellos, normalmente, no se meten con los vecinos que hacen la vista gorda con lo que hacen. Pero no pueden andar a los tiros por las calles. Estamos cansados de este tipo de gente”, señaló Jenifer Ramírez. Su pareja, Víctor Hugo Ramos, agregó: “Todo el tiempo andan armados y buscándose para generar problemas. Algún día iba a pasar esto. A esa hora había mucha gente en la calle y podría haber sido cualquiera”.

OPERATIVO. Un efectivo señala el arma que habría arrojado el sospechoso cuando fue arrestado. OPERATIVO. Un efectivo señala el arma que habría arrojado el sospechoso cuando fue arrestado.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, indicó que con la detención de seis sospechosos no se cerrará la investigación. “Sabemos que los integrantes de ambos grupos tienen antecedentes. Vamos a ir con todo el peso de la ley para desarticular a estos grupos”, indicó.

“Necesitamos que la Policía los investigue. Dicen que salen a robar, que venden drogas y que hacen un montón de cosas más, ninguna de ellas buena. Están arruinando el barrio. Todos tienen que estar en la cárcel para que se pueda vivir en paz”, concluyeron Ramos y Ramírez.

Temas Carlos SaleJoaquín Girvau Olleta
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado
1

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado

Tucumán bajo alerta meteorológica: qué departamentos pueden ser afectados por las tormentas
2

Tucumán bajo alerta meteorológica: qué departamentos pueden ser afectados por las tormentas

“Incidente grave” cerca de una base militar británica
3

“Incidente grave” cerca de una base militar británica

Creció en Alberdi y hoy conquista Copenhague con empanadas tucumanas
4

Creció en Alberdi y hoy conquista Copenhague con empanadas tucumanas

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora
5

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora

Ranking notas premium
Retroceder nunca, rendirse jamás
1

Retroceder nunca, rendirse jamás

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán
2

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán

Qué hay detrás de las subas en las tasas de pobreza
3

Qué hay detrás de las subas en las tasas de pobreza

La pobreza también se evidenció en la macro
4

La pobreza también se evidenció en la macro

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado
5

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado

Más Noticias
Tucumán bajo alerta meteorológica: qué departamentos pueden ser afectados por las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica: qué departamentos pueden ser afectados por las tormentas

“Incidente grave” cerca de una base militar británica

“Incidente grave” cerca de una base militar británica

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado

Creció en Alberdi y hoy conquista Copenhague con empanadas tucumanas

Creció en Alberdi y hoy conquista Copenhague con empanadas tucumanas

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora

Una jueza de Estados Unidos habilitó a un fondo buitre a pedir embargos por Aerolíneas Argentinas

Una jueza de Estados Unidos habilitó a un fondo buitre a pedir embargos por Aerolíneas Argentinas

Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino

Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán

Comentarios