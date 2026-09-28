Un enfrentamiento a tiros entre dos familias derivó en el crimen de una mujer

Resumen para apurados
- Una mujer de 51 años fue asesinada este domingo en Tucumán al quedar en medio de un enfrentamiento a tiros entre dos familias en el barrio Barrancas del Salí.
- La víctima salió a la vereda tras una tregua y recibió un disparo mortal. Otra vecina resultó herida. La Policía desplegó un operativo y detuvo a seis personas.
- Los vecinos exigen medidas contra ambas bandas por narcotráfico y robos, mientras la Policía provincial prometió investigar a fondo para desarticular a los grupos.
Decenas de disparos. Gritos. Corridas. Pedidos desesperados de auxilio. Policías recorriendo la zona en busca de los autores. Esas fueron algunas de las escenas que se registraron ayer a la tarde y a la noche en el barrio Barrancas del Salí, al este de la capital tucumana. Un hecho que se inició con un enfrentamiento a tiros y que terminó con una mujer muerta, que se había asomado a la puerta de su casa para ver qué había sucedido.
En ese barrio, los vecinos, a las 16.30, despedían paulatinamente el domingo. Estaban en la vereda conversando. De pronto, comenzaron a escucharse ruidos. “En un primer momento pensamos que eran fuegos artificiales, pero después nos dimos cuenta de que eran tiros. Ahí salimos corriendo y no pudimos ver nada”, resumió Ramón Soria.
Los integrantes de la familia Guzmán, por razones que aún no fueron esclarecidas, se enfrentaron con miembros de la familia Navarro. La mayoría de los habitantes del lugar decidió esconderse en el interior de sus viviendas por la ferocidad del enfrentamiento. Cuando parecía que todo se había calmado, Fabiana Isabel Páez (48) e Isidora Isolina Décima (51) decidieron salir a la vereda para ver qué había sucedido.
En ese preciso momento, se reinició la balacera. Páez recibió un disparo en una de sus piernas y Décima, uno en el abdomen. Ambas, cuando terminó el tiroteo, fueron trasladadas al Centro de Salud. La segunda de las víctimas falleció cuando los médicos intentaban salvarle la vida en el quirófano.
“Es una pelea más entre estos delincuentes. Desde hace rato que tienen aterrorizado al barrio por las cagadas que se mandan. Se vienen peleando desde hace mucho tiempo”, sostuvo Carlos, un vecino que prefirió no identificarse para evitar represalias. “Sí, hay policías recorriendo el barrio, pero el problema es que esta gente las hace a todas. Dicen que hasta venden droga en otros lugares para que no los descubran. Por eso se viven peleando”, indicó.
A los pocos minutos, la Policía copó el barrio. Personal de la ex Brigada de Investigaciones comenzó a indagar para tratar de identificar y detener a los atacantes. Con el correr de las horas, bajo las órdenes de los comisarios Germán Llanos, Susana Monteros, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, detuvieron a cuatro personas, entre ellas dos mujeres y un adolescente de 16 años. Minutos después, atraparon a otros dos, que serían los sospechosos de haber participado en el crimen de Décima y de haber herido a Páez.
“Se estaban escapando en un auto de una aplicación. Medio que se quisieron hacer los locos y fueron rápidamente reducidos. Uno de ellos estaba armado. Si no lo agarraban ahí, olvídate… Son personas peligrosas que tienen dónde esconderse”, comentó María Laura Gallardo.
El caso generó indignación en el barrio. “Es cierto que ellos, normalmente, no se meten con los vecinos que hacen la vista gorda con lo que hacen. Pero no pueden andar a los tiros por las calles. Estamos cansados de este tipo de gente”, señaló Jenifer Ramírez. Su pareja, Víctor Hugo Ramos, agregó: “Todo el tiempo andan armados y buscándose para generar problemas. Algún día iba a pasar esto. A esa hora había mucha gente en la calle y podría haber sido cualquiera”.
El jefe de Policía, Joaquín Girvau, indicó que con la detención de seis sospechosos no se cerrará la investigación. “Sabemos que los integrantes de ambos grupos tienen antecedentes. Vamos a ir con todo el peso de la ley para desarticular a estos grupos”, indicó.
“Necesitamos que la Policía los investigue. Dicen que salen a robar, que venden drogas y que hacen un montón de cosas más, ninguna de ellas buena. Están arruinando el barrio. Todos tienen que estar en la cárcel para que se pueda vivir en paz”, concluyeron Ramos y Ramírez.