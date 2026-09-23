Números de Oro

Finalizó una campaña de Números de Oro y este viernes comienza una nueva etapa con $4.000.000 por semana

La campaña de Números de Oro llegó a su fin con tres ganadores que lograron completar sus tarjetas y adjudicarse el premio correspondiente. Con este cierre, la expectativa se renueva y este viernes comienza una nueva campaña, con importantes novedades y un premio de $4.000.000 por semana.

Finalizó una campaña de Números de Oro y este viernes comienza una nueva etapa con $4.000.000 por semana
Hace 5 Min

El clásico entretenimiento de LA GACETA vuelve a acompañar a los lectores tucumanos con una nueva propuesta. A partir de este viernes, quienes reciban su tarjeta junto al diario tendrán una nueva oportunidad de convertirse en ganadores y acceder a un premio de $4.000.000.

Además, los usuarios de Tarjeta Sol mantienen un beneficio exclusivo: si resultan ganadores, pueden duplicar automáticamente el monto del premio, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

También continúa Números de la Suerte, que en esta nueva campaña incrementa su premio: entregará una orden de compra de $400.000 para utilizar en reconocidos comercios de Tucumán, como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.

Este viernes, una nueva tarjeta llega junto a LA GACETA y comienza una nueva oportunidad para ganar.

Esta nota es de acceso libre.
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