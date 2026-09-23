Un jockey campeón de Brasil quedó sorprendido con el Hipódromo de Tucumán

Altair Domingos vuelve a la Argentina después de varios años y lo hace con una sonrisa que resume mucho más que la expectativa por una nueva carrera. Vuelve después de haber anunciado su retiro, de haber pasado cuatro años y medio alejado de las pistas, de haberse sometido a innumerables estudios médicos y de haber encontrado, cuando parecía que su carrera había llegado a su fin, una razón para volver a montar. Este jueves estará en el Hipódromo de Tucumán, será una de las grandes figuras de la jornada internacional y tendrá la posibilidad de volver a sentir de cerca una pasión que, según él mismo reconoce, en ningún otro lugar del mundo se vive como en Argentina.