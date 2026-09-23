La CD de San Martín se pronunció ante el mal momento futbolístico: del armado del plantel al futuro de Orfila

Resumen para apurados
- El vicepresidente de San Martín de Tucumán, Rafael Ponce de León, respaldó al DT Alejandro Orfila y defendió el armado del plantel tras la dura derrota ante Atlético de Rafaela.
- La caída 4-2 alejó al equipo de los puestos de Reducido a seis fechas del final. La dirigencia negó divisiones internas y justificó la inclusión de juveniles ante varias salidas.
- La dirigencia confirmó que sostendrá el proyecto técnico aun sin clasificar, mientras anticipa dificultades para retener a figuras clave como Alan Cisnero y Bruno Cabrera.
“Por momentos lo vivo con mucha angustia. A ningún hincha de San Martín le gusta ver un presente como el de hoy”. La frase de Rafael Ponce de León, vicepresidente del club, resume el clima que dejó la derrota 4 a 2 contra Atlético de Rafaela, que volvió a alejar al equipo de los puestos de Reducido cuando restan seis fechas para el final de la fase regular.
“Esperábamos estar en otra posición y no penando para entrar al Reducido. Tenemos equipo para pelear más arriba”, dijo Ponce de León en diálogo con LA GACETA. Para el dirigente, el equipo viene pagando caro dos problemas: la desconcentración fuera de Tucumán y las pelotas detenidas. “Eso nos está costando puestos en la tabla”, agregó.
Ante la “Crema”, San Martín tuvo pasajes de buen juego ofensivo, pero esas falencias volvieron a quedar expuestas. El “Santo” se puso en ventaja en dos ocasiones y en ambas recibió el empate casi de inmediato; el 3 a 2 llegó de pelota parada y el cuarto, de contra en el descuento, con el equipo ya partido. “Como todo hincha, no podemos entender cómo terminamos perdiendo así, yendo dos veces arriba y con ventajas que duraron tan poco. Con un gol lo teníamos que ganar; con dos, olvídate, deberíamos haber estado tranquilos”, se lamentó.
El mal momento deportivo coincidió con versiones sobre una supuesta falta de unidad en la dirigencia. El vicepresidente las rechazó de plano: “La comisión directiva es muy fuerte. Nos sorprende cuando salen declaraciones que dicen que no hay unión”. Incluso pidió que quienes lo afirman aclaren en qué se basan. Las críticas, dijo, no lo afectan. “Soy muy consciente de lo que hago y de lo que no hago. Si hacemos caso a la gente malintencionada que anda dando vueltas, dejamos de trabajar para que San Martín pueda ascender”.
La postura de la CD tras la derrota en Rafaela
Para revertir el momento, la dirigencia apuesta a sostener el seguimiento permanente del plantel, más allá del resultado de cada partido. “Todo el tiempo estamos trabajando. Observamos cómo están los jugadores, cómo está el plantel en el día a día y nos apoyamos mucho entre nosotros”, explicó. “Hablamos todos los días, no solamente cuando se pierde, también cuando se gana. Vemos qué estuvo bien, qué estuvo mal y lo charlamos. Ahora hay que ajustar esas cuestiones y buscar que el domingo contra Gimnasia de Jujuy no nos vuelva a pasar lo mismo”, agregó.
Ponce de León habló sobre el rearmado del plantel
Durante el desarrollo del torneo se produjeron siete salidas: Elías López, Benjamín Borasi, Luciano “Pupi” Ferreyra, Facundo Pons, Lucas Diarte, Tiago Peñalba y Nicolás “Fosa” Ferreyra.
En el mercado de invierno llegaron Rodrigo Ayala, Bruno Cabrera, Gabriel Carabajal, Álvaro Veliez y Matías Ignacio García, mientras que en mayo se había incorporado Milton Ríos por la lesión de Kevin López.
Algunos reemplazos fueron directos: Ayala por Diarte, Cabrera por Borasi y Veliez por “Pupi” Ferreyra. En otros casos, Orfila decidió resolver las salidas con jugadores que ya formaban parte del plantel. En defensa, ante las salidas de “Fosa” Ferreyra y Peñalba, el entrenador le dio espacio a Alejandro Galván, zaguero surgido de las inferiores, que comenzó a ganar minutos.
Entre los hinchas surgieron cuestionamientos porque el club no incorporó otro defensor en ese sector. Para la CD, las salidas no justificaban volver al mercado.
“Es verdad que se fueron algunos jugadores que tampoco estaban teniendo tanta participación. Salvo ‘Fosa’ Ferreyra, el resto no venía jugando tanto. Tiago (Peñalba) tampoco venía jugando. Tenemos material”, sostuvo el dirigente.
Parte de esa confianza está puesta en los juveniles surgidos de las inferiores, que comenzaron a ganar espacio a partir de esas bajas. “Algunos chicos están dando sus primeros pasos en el club y se les exige demasiado. Después, cuando no juegan, se pide que los pongan. Es contradictorio. Confiamos en sus cualidades y creemos que, rodeados de jugadores con experiencia, tienen que andar y tienen que resultar”, planteó.
En ataque, la respuesta también llegó desde adentro: tras la salida de Pons y la lesión de Luca Arfaras, Orfila recurrió a Mauro Verón y Diego Diellos como referencias. El caso que mejor refleja esa apuesta es el de Alan Cisnero, que ganó continuidad y se volvió una pieza clave. “Si uno mira a Alan, (Agustín) Graneros o Galván, nadie los tenía en cuenta y hoy son una sorpresa”, señaló.
¿Alan Cisnero y Bruno Cabrera seguirán en San Martín?
Ese rendimiento, sin embargo, abre un interrogante. Cisnero renovó su vínculo hasta 2028, pero podría despertar el interés de otros clubes. “Alan renovó con el club, gracias a Dios. Es un jugador que para nosotros es muy importante y logró una regularidad y una continuidad en el juego que, cuando no estuvo lesionado, siempre marcó diferencia. Va a ser muy difícil retenerlo si llegan ofertas y se analizará lo que le convenga siempre a San Martín. Obviamente que charlaremos con el cuerpo técnico para ver qué opinan llegado el momento”, anticipó el vicepresidente.
Distinto es el caso de Cabrera, que pertenece a Lanús y tiene en su contrato una opción de repesca. “Está en un nivel tan alto que su continuidad es muy incierta”, reconoció.
El respaldo a Orfila
El dirigente también respaldó la continuidad de Orfila y afirmó que la CD sigue de cerca el trabajo del entrenador para corregir las fallas que vienen apareciendo. “No es un técnico ajeno a lo que pasa día a día. Sabe dónde está la falla y son cosas que se pueden corregir porque se trabajan”, remarcó.
Más allá del presente, el objetivo de San Martín se mantiene intacto. “Es el mismo desde que empezamos y hoy lo reafirmamos. Mientras los números den, estamos confiados y esperanzados”, insistió. También dejó en claro cuál sería la postura de la CD si el equipo finalmente no consigue ingresar al Reducido. “Vamos a bancar el proyecto y el trabajo que viene haciendo el cuerpo técnico, porque creemos que es muy bueno y tiene que dar sus frutos”, cerró.