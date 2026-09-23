La CD de San Martín se pronunció ante el mal momento futbolístico: del armado del plantel al futuro de Orfila

La postura de la CD tras la derrota en Rafaela

Para revertir el momento, la dirigencia apuesta a sostener el seguimiento permanente del plantel, más allá del resultado de cada partido. “Todo el tiempo estamos trabajando. Observamos cómo están los jugadores, cómo está el plantel en el día a día y nos apoyamos mucho entre nosotros”, explicó. “Hablamos todos los días, no solamente cuando se pierde, también cuando se gana. Vemos qué estuvo bien, qué estuvo mal y lo charlamos. Ahora hay que ajustar esas cuestiones y buscar que el domingo contra Gimnasia de Jujuy no nos vuelva a pasar lo mismo”, agregó.