Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este 20 de septiembre

Resumen para apurados
- La Caja Popular de Tucumán realizó el 20 de septiembre el sorteo 197 del Tuqui 10, dejando vacante el pozo principal tras no registrarse diez aciertos.
- La combinación ganadora no tuvo dueño para los $315 millones, aunque la modalidad Seguro Sale premió con más de $13 millones a un apostador de la capital.
- El pozo acumulado partirá de $364 millones para la próxima jugada prevista para el 27 de septiembre, incrementando las expectativas del público apostador.
El Tuqui 10 realizó este domingo 20 de septiembre de 2026 el sorteo N° 197, con un pozo millonario que superó los $364 millones. El premio principal quedó vacante.
Los números que salieron en el sorteo fueron:
01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 08 - 10 - 13 - 18 - 20
El pozo correspondiente al premio mayor era de $315.850.908,16, pero no hubo un ganador con los diez aciertos.
Tuqui 10: los números del sorteo del 20 de septiembre
La combinación sorteada por el Tuqui 10 fue:
01
02
03
05
06
08
10
13
18
20
El resultado fue consignado como vacante para el premio principal.
La próxima jugada del Tuqui 10 está prevista para el domingo 27 de septiembre de 2026.
Seguro Sale: cuál fue el resultado
En el Seguro Sale, la bolilla extra fue el número 04. El premio informado fue de $13.080.192 y el resultado correspondió a un ganador de San Miguel de Tucumán.
Para esta modalidad, el pozo acumulado informado antes del sorteo era de $14.858.956,80.
Tuqui 10: números de cartón ganadores
Además, el sorteo entregó 10 premios de $700.000 correspondientes a los siguientes números de cartón:
139238
197727
191646
189125
196712
184066
142471
188714
208939
181204
También se realizó un Sorteo Especial, que otorgó cinco premios de $200.000.
Próximo sorteo del Tuqui 10
El próximo sorteo del Tuqui 10 será el 27 de septiembre de 2026. Según la información publicada en el extracto del sorteo, el pozo millonario parte de $364.142.517,76, mientras que el Seguro Sale acumula $14.858.956,80.