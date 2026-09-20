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Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este 20 de septiembre

La Caja Popular de Ahorros realizó este domingo el sorteo N° 197, con un pozo millonario que superó los $364 millones.

Tuqui 10. Conocé los resultados del sorteo de este domingo 20 de septiembre
Tuqui 10. Conocé los resultados del sorteo de este domingo 20 de septiembre
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Caja Popular de Tucumán realizó el 20 de septiembre el sorteo 197 del Tuqui 10, dejando vacante el pozo principal tras no registrarse diez aciertos.
  • La combinación ganadora no tuvo dueño para los $315 millones, aunque la modalidad Seguro Sale premió con más de $13 millones a un apostador de la capital.
  • El pozo acumulado partirá de $364 millones para la próxima jugada prevista para el 27 de septiembre, incrementando las expectativas del público apostador.
Resumen generado con IA

El Tuqui 10 realizó este domingo 20 de septiembre de 2026 el sorteo N° 197, con un pozo millonario que superó los $364 millones. El premio principal quedó vacante.

Los números que salieron en el sorteo fueron:

01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 08 - 10 - 13 - 18 - 20

El pozo correspondiente al premio mayor era de $315.850.908,16, pero no hubo un ganador con los diez aciertos.

Tuqui 10: los números del sorteo del 20 de septiembre

Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este 20 de septiembre

La combinación sorteada por el Tuqui 10 fue:

01

02

03

05

06

08

10

13

18

20

El resultado fue consignado como vacante para el premio principal.

La próxima jugada del Tuqui 10 está prevista para el domingo 27 de septiembre de 2026.

Seguro Sale: cuál fue el resultado

En el Seguro Sale, la bolilla extra fue el número 04. El premio informado fue de $13.080.192 y el resultado correspondió a un ganador de San Miguel de Tucumán.

Para esta modalidad, el pozo acumulado informado antes del sorteo era de $14.858.956,80.

Tuqui 10: números de cartón ganadores

Además, el sorteo entregó 10 premios de $700.000 correspondientes a los siguientes números de cartón:

139238

197727

191646

189125

196712

184066

142471

188714

208939

181204

También se realizó un Sorteo Especial, que otorgó cinco premios de $200.000.

Próximo sorteo del Tuqui 10

El próximo sorteo del Tuqui 10 será el 27 de septiembre de 2026. Según la información publicada en el extracto del sorteo, el pozo millonario parte de $364.142.517,76, mientras que el Seguro Sale acumula $14.858.956,80.

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