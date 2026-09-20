Central Norte goleó 5-1 a Trancas y se metió de lleno en la pelea por la clasificación

La lucha por la clasificación está abierta

“En el primer tiempo, más allá de irnos en ventaja, no jugamos bien. Entramos dormidos en el complemento y nos costó rápidamente el empate. Pero después del golazo de Cuello se abrieron los espacios y los aprovechamos al máximo”, analizó Bernat. “Es una victoria muy importante para nosotros. La necesitábamos para acomodarnos en la tabla y llegar con posibilidades a la clasificación”, agregó.