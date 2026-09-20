Central Norte goleó 5-1 a Trancas y se metió de lleno en la pelea por la clasificación

Resumen para apurados
- Central Norte goleó 5-1 a Deportivo Trancas en Barrio El Bosque por la cuarta fecha del Regional Federal para meterse en la pelea por clasificar a la siguiente ronda.
- Tras un empate parcial 1-1 en el complemento, el local fue arrollador con tantos de Cuello, Rojas en dos ocasiones y Cuellar, superando el penal fallado por la visita.
- Ambos equipos quedaron igualados con cuatro puntos como escoltas de Concepción FC. Con dos fechas restantes, Central Norte buscará sellar el pase ante San Antonio y el líder.
Muchas emociones en Barrio El Bosque. Central Norte fue contundente en el complemento y goleó 5-1 a Deportivo Trancas, por la cuarta fecha de la zona 1 de la Región Norte del Regional Federal.
Con este resultado, el equipo dirigido por Alejandro Bernat alcanzó a su rival de turno en el segundo puesto, ambos con cuatro puntos, aunque todavía lejos del líder Concepción FC, que suma 10.
El partido tuvo ritmo desde el comienzo. Antes de los 10 minutos, ambos arqueros ya habían respondido en sendos mano a mano. Primero Víctor Ruiz le ganó el duelo a Matías Prado y, poco después, Ángel Arias hizo lo propio ante Tiago Delgado.
Central Norte encontró la ventaja a los 27 minutos. Prado recibió, encaró a un defensor, lo superó con un sombrero y definió para establecer el 1-0. Trancas tuvo una oportunidad inmejorable para empatar: el árbitro Axel Santillán sancionó penal y el mediocampista Ignacio Balcarce remató por encima del travesaño.
El visitante volvió a acercarse antes del descanso. Leonardo Rizo habilitó de gran manera a Delgado, pero Arias respondió con los pies y evitó el empate. El primer tiempo terminó con varias situaciones y la sensación de que el resultado estaba abierto.
Y así fue. A los ocho minutos del complemento, Delgado apareció sin marca dentro del área y definió para poner el 1-1. La reacción de Central Norte fue inmediata. Ignacio Cuello tomó la pelota fuera del área y sacó un remate espectacular que se metió junto al palo derecho para devolverle la ventaja al local.
A partir de ahí, Central encontró espacios y no perdonó. A los 16 minutos, Isaías Cuellar, recién ingresado, desbordó por la derecha y envió el centro para la aparición de Lautaro Rojas, que empujó la pelota al fondo del arco para el 3-1. José Suásnabar también fue importante en ese tramo, manejando los tiempos del medio campo.
Trancas sintió el golpe y Central aprovechó. Rojas volvió a aparecer en una acción individual, dejó en el camino a Ruiz y definió abajo para marcar el cuarto. En tiempo de descuento, Cuellar completó la goleada y selló el 5-1.
La lucha por la clasificación está abierta
“En el primer tiempo, más allá de irnos en ventaja, no jugamos bien. Entramos dormidos en el complemento y nos costó rápidamente el empate. Pero después del golazo de Cuello se abrieron los espacios y los aprovechamos al máximo”, analizó Bernat. “Es una victoria muy importante para nosotros. La necesitábamos para acomodarnos en la tabla y llegar con posibilidades a la clasificación”, agregó.
Central Norte tendrá ahora dos partidos decisivos: visitará a San Antonio de Ranchillos y cerrará la zona ante Concepción FC. Trancas, que además disputa la etapa final del ascenso liguista, recibirá a Concepción y luego visitará a San Antonio.
Con dos fechas por delante, la pelea por el segundo puesto está abierta. (Producción periodística: Carlos Oardi)