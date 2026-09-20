A un DJ que no pagaba la cuota alimentaria de sus tres hijos de 5, 6 y 12 años la Justicia no lo dejó trabajar el fin de semana

La advertencia judicial y el rol de los organizadores

La resolución judicial remarcó que si el DJ intentaba ingresar o trabajar en el local sin haber abonado la deuda, “se ordenaría su egreso con el auxilio de la fuerza pública”. Incluso, la jueza autorizó el allanamiento y pidió la presencia de la policía en el lugar ante el cumplimiento de la medida.