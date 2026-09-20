Galletitas o pan con picadillo: qué tan malo es reemplazar la cena por esta comida con frecuencia

Una galletita con picadillo o un par de rodajas de pan con picadillo pueden resolver una cena cuando no hay tiempo, ganas de cocinar o demasiadas opciones en la heladera. El problema aparece cuando esa combinación deja de ser una salida ocasional y se convierte en la comida habitual de la noche. El organismo no necesita solamente “llenarse”: necesita proteínas, fibra, vitaminas, minerales y una alimentación variada.