Un agricultor encontró una losa de hierro de 60 toneladas: cuál era su inesperado origen
Descubierto en 1920 por el agricultor Jacobus Hermanus Brits, este bloque de hierro y níquel de 60 toneladas impactó suelo africano hace aproximadamente 80.000 años y permanece protegido en su sitio original como monumento nacional
Resumen para apurados
- En 1920, el agricultor Jacobus Brits halló en Namibia una masa metálica de 60 toneladas, identificada como el meteorito intacto más grande que cayó en la Tierra.
- El bloque de hierro y níquel impactó hace 80.000 años. Por su colosal peso, jamás fue trasladado a un museo y fue declarado monumento nacional en 1955 para evitar su saqueo.
- La pieza aporta claves sobre el origen del Sistema Solar y supera a otros restos globales, consolidándose como un atractivo científico y turístico protegido en su lugar original.
En 1920, el hallazgo fortuito de una enorme masa metálica en el noreste de Namibia cambió para siempre la comprensión sobre los objetos celestes que impactan la Tierra. La estructura de 60 toneladas es el fragmento cósmico más grande encontrado hasta la fecha en la superficie terrestre. El bloque espacial cayó en suelo africano hace aproximadamente 80.000 años, aunque su materia prima surgió en el Sistema Solar durante etapas primigenias calculadas en cientos de millones de eras atrás.
El descubrimiento ocurrió en la finca Hoba West, cercana a Grootfontein, dentro de la región de Otjozondjupa. Mientras realizaba tareas agrícolas, Jacobus Hermanus Brits tropezó con esta gigantesca losa de hierro y níquel. Con una superficie aproximada de siete metros cuadrados y noventa centímetros de espesor, el peso equivale al de cincuenta vehículos medianos agrupados.
Clasificación científica y resguardo del yacimiento
Los estudios astrofísicos clasifican esta roca extraterrestre dentro de las ataxitas, una categoría sumamente escasa caracterizada por elevados niveles de níquel. El análisis químico aporta datos valiosos para comprender mejor el origen primitivo del Sistema Solar y la evolución planetaria. Debido a la masa colosal, las autoridades jamás trasladaron la pieza hacia un museo, manteniéndola inmóvil en su sitio geográfico original.
La declaración oficial como monumento nacional aconteció en 1955 con el fin de evitar saqueos o destrozos causados por los visitantes. Posteriormente, el gobierno construyó un centro receptivo acondicionado junto a un anfiteatro de piedra rodeando la formación. Aquella obra arquitectónica permite contemplar la muestra espacial garantizando la conservación sostenible del patrimonio turístico.
Comparación planetaria y valor educativo
El volumen de Hoba supera ampliamente a distintos objetos siderales desenterrados en el planeta. Asimismo, la mole denominada El Chaco figuró durante mucho tiempo entre los registros de mayor envergadura. Aquel bloque sudamericano fue localizado en 1969 por el poblador Raúl Gómez. Más adelante, en 1980, el geólogo estadounidense William Cassidy logró extraer la masa de veintinueve toneladas con asistencia militar.
De igual forma, en territorio chaqueño emergió el fragmento Gancedo, con un peso superior a treinta toneladas. Pese a tales impresionantes hallazgos sudamericanos, la roca africana conserva el liderazgo absoluto mundial por su estructura indivisa. El sitio de Namibia recibe anualmente a miles de visitantes atraídos por este tesoro de la astronomía.