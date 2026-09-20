Un agricultor encontró una losa de hierro de 60 toneladas: cuál era su inesperado origen

En 1920, el hallazgo fortuito de una enorme masa metálica en el noreste de Namibia cambió para siempre la comprensión sobre los objetos celestes que impactan la Tierra. La estructura de 60 toneladas es el fragmento cósmico más grande encontrado hasta la fecha en la superficie terrestre. El bloque espacial cayó en suelo africano hace aproximadamente 80.000 años, aunque su materia prima surgió en el Sistema Solar durante etapas primigenias calculadas en cientos de millones de eras atrás.