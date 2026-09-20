Cómo hacer avena sabor chocotorta: la versión del clásico con más de 45g de proteína para tus meriendas

Esta propuesta destaca por su elevado contenido de fibra y proteína, dos componentes clave para mantener la saciedad prolongada y prevenir los picos de glucosa en sangre. Gracias a la incorporación de semillas de chía, aporta además grasas saludables y omega-3, que favorecen la salud cardiovascular y digestiva. Al emplear cacao amargo y edulcorante, se reduce de forma drástica el consumo de azúcares refinados en comparación con la versión tradicional.