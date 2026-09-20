Cómo hacer avena sabor chocotorta: la versión del clásico con más de 45g de proteína para tus meriendas
Una nutricionista compartió una alternativa innovadora para disfrutar del icónico postre en el desayuno o la merienda. Con más de 45 gramos de proteína esta propuesta sin horno es una opción ideal para calmar el antojo dulce cuidando la salud.
Resumen para apurados
- La nutricionista Noelia Del Regno presentó en redes una receta de avena sabor chocotorta con 45g de proteína para meriendas saludables sin azúcares refinados.
- La preparación no requiere cocción y combina avena, chía, cacao y yogur griego con proteína en polvo, optimizando los tiempos mediante la técnica de meal prep.
- Esta alternativa busca transformar postres clásicos en colaciones funcionales que aporten saciedad, fibra y omega-3 sin provocar picos de glucosa en la rutina diaria.
En la alimentación moderna existen alternativas que permiten combinar nuestros postres preferidos con un excelente perfil nutricional. Un clásico de la repostería popular puede transformarse en una opción apta para la rutina diaria como lo es la avena con sabor a chocotorta una solución práctica y deliciosa para calmar la tentación de algo dulce sin descuidar los hábitos saludables.
Esta propuesta destaca por su elevado contenido de fibra y proteína, dos componentes clave para mantener la saciedad prolongada y prevenir los picos de glucosa en sangre. Gracias a la incorporación de semillas de chía, aporta además grasas saludables y omega-3, que favorecen la salud cardiovascular y digestiva. Al emplear cacao amargo y edulcorante, se reduce de forma drástica el consumo de azúcares refinados en comparación con la versión tradicional.
Una solución práctica sin necesidad de cocción
Más allá de sus notables virtudes nutricionales, este plato resalta por su extrema sencillez de preparación. Al no requerir horneado ni técnicas complejas, es ideal para organizar las comidas de la semana con anticipación (meal prep). Solo basta con mezclar los ingredientes, dejar reposar en la heladera y armar el frasco en cuestión de minutos.
Esta nutritiva y creativa preparación fue compartida por la licenciada en nutrición Noelia Del Regno a través de su cuenta de Instagram nuni.nutricion. Al presentar la receta ante sus seguidores, la especialista remarcó la efectividad del plato para brindar saciedad en cualquier momento del día.
Paso a paso para preparar la avena de chocotorta
Ingredientes
- 2 cucharadas generosas de avena instantánea
- 1 cucharada de semillas de chía
- 1 cucharada de cacao amargo en polvo
- 150 ml de leche (preferentemente proteica o descremada)
- 1 cucharadita de café instantáneo sin azúcar
- Edulcorante a gusto
- 3 cucharadas de yogur griego
- 1 scoop de proteína en polvo sabor dulce de leche (o sabor vainilla + 1 cucharadita de dulce de leche)
- 1 cuadradito de chocolate amargo sin azúcar derretido con un chorrito de leche (para la cobertura)
1. En un recipiente, colocar la avena instantánea, las semillas de chía, el cacao amargo, el café instantáneo y el edulcorante a gusto.
2. Verter los 150 ml de leche sobre los ingredientes secos, integrar bien todo con una cuchara y llevar al recipiente tapado a la heladera por un mínimo de 4 horas (idealmente durante toda la noche).
3. En un bowl aparte, integrar las 3 cucharadas de yogur griego con el scoop de proteína sabor dulce de leche hasta formar una crema suave.
4. En un vaso o frasco transparente, colocar una capa de la mezcla de avena sabor chocolate y alternar con una capa de la crema de yogur griego proteico.
5. Finalizar por encima con el chocolate amargo derretido o una lluvia de cacao amargo. Servir frío y disfrutar.