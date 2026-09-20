Brad Pitt vuelve a Guerra Mundial Z: qué se sabe de la secuela tras 13 años

Un mundo apocalíptico donde los zombis colonizaron cada rincón del planeta. Filadelfia y Nueva York se muestran asediadas por un tiempo gris en el que los muertos vivos aparecen como un maremoto. Corea del Sur, Israel, Rusia y el Reino Unido emergen entre inviernos duros y mareas de infectados. Aquel retrato abrumador e inquietante de una plaga global y el colapso de múltiples países por la crisis zombi plasmada en la película "Guerra Mundial Z" recaudó nada menos que U$S 540 millones, un éxito rotundo que ahora busca volverse a posicionar entre los números de las películas más taquilleras y con un reparto que buscará repetir el triunfo.