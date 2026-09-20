Brad Pitt vuelve a Guerra Mundial Z: qué se sabe de la secuela tras 13 años

Resumen para apurados
- Paramount confirmó que Brad Pitt protagonizará la secuela de Guerra Mundial Z tras 13 años, con el fin de repetir el éxito taquillero global de la saga apocalíptica.
- El proyecto será dirigido por Edward Berger tras varios intentos cancelados, entre ellos una versión previa con David Fincher en 2019, con guion a cargo de Dennis Kelly.
- La secuela reactiva una franquicia que recaudó 540 millones de dólares y afianza la agenda de Brad Pitt en Hollywood junto al aclamado cineasta Edward Berger.
Un mundo apocalíptico donde los zombis colonizaron cada rincón del planeta. Filadelfia y Nueva York se muestran asediadas por un tiempo gris en el que los muertos vivos aparecen como un maremoto. Corea del Sur, Israel, Rusia y el Reino Unido emergen entre inviernos duros y mareas de infectados. Aquel retrato abrumador e inquietante de una plaga global y el colapso de múltiples países por la crisis zombi plasmada en la película "Guerra Mundial Z" recaudó nada menos que U$S 540 millones, un éxito rotundo que ahora busca volverse a posicionar entre los números de las películas más taquilleras y con un reparto que buscará repetir el triunfo.
Con una fórmula similar a la triunfante, Guerra Mundial Z tendrá su secuela, la cual contará con la participación de nada menos que Brad Pitt, quien encarnó a Gerry Lane, un exinvestigador de las Naciones Unidas que se carga al hombro la búsqueda de un antídoto que recupere al globo entero del colapso. La segunda parte de la exitosa producción de Paramount llega luego de 13 años junto con su nostálgico protagonista.
Un regreso esperado tras más de una década
La secuela de Guerra Mundial Z ya se encuentra en marcha tras trece años del estreno de su primera entrega. Basada en la novela Guerra Mundial Z: Una historia oral de la guerra zombi (2006) de Max Brooks, la cinta original fue dirigida por Marc Forster y coprotagonizada por Mireille Enos, Daniella Kertesz y Matthew Fox, convirtiéndose en un éxito insoslayable.
Durante la CinemaCon en abril, Paramount anunció que finalmente se estaba desarrollando la continuación tras varios intentos fallidos, incluyendo una versión descartada en 2019 que iba a ser dirigida por David Fincher.
Un equipo creativo de primer nivel
Edward Berger, cineasta detrás de Sin novedad en el frente y Cónclave, quien recientemente dirigió a Pitt en Los jinetes para A24, será el encargado de conducir la secuela a partir de un guion de Dennis Kelly, según informó el medio Variety, mientras que los detalles de la trama se mantienen en secreto. Pitt producirá la película junto con Dede Gardner y Jeremy Kleiner en nombre de Plan B, con Berger como productor ejecutivo.
La noticia sobre Guerra Mundial Z llega en medio de la gira de prensa de Pitt para su última película con Paramount, El corazón de la bestia, que se estrena en cines el próximo viernes. Este thriller de supervivencia, dirigido por David Ayer, narra la historia de un oficial de las Fuerzas Especiales y su perro de combate que, tras un devastador accidente aéreo, quedan varados en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska.
Los próximos proyectos en la agenda de Brad Pitt
Posteriormente, Pitt retomará su papel ganador del Óscar en Las nuevas desventuras de Cliff Booth, de Netflix, dirigida por David Fincher a partir de un guion de Quentin Tarantino. La película se estrenará en cines IMAX a nivel mundial el 25 de noviembre y estará disponible en streaming a partir del 23 de diciembre.
Su otro proyecto reciente es Los jinetes, cuyo rodaje con Berger finalizó a principios de este año y se encuentra actualmente en fase de posproducción.