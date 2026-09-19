Sin mar ni río, pero con pistas olímpicas: Rafaela apuesta al deporte para seguir creciendo

“Normalmente este nivel de eventos va a las capitales. Para nosotros, asumir el compromiso como la ciudad más pequeña es un orgullo enorme”, explica Morel a LA GACETA. “Fue un trabajo maratónico: doce meses exactos de obra y llegamos en tiempo y forma. Hoy tenemos un velódromo de primer nivel internacional, el más moderno del mundo hasta que se inaugure el de Barcelona. Rafaela ya tenía tradición ciclista y esto nos posiciona junto con el de San Juan como los únicos del país con estas características. A eso se suma la pista de BMX Freestyle, que José ‘Maligno’ Torres vino a probar y ya comprometió a la Selección para concentrar acá, y el skatepark, calificado por técnicos internacionales como el mejor de Sudamérica”.