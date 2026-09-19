"Rulo" Assad va por otra hazaña en el Gran Premio "Batalla de Tucumán"

La actualidad del caballo adquiere todavía mayor relevancia si se tiene en cuenta su última actuación. El 26 de julio, Dr. Legasov venció por medio pescuezo a Endor Rye en una definición vibrante del clásico “111° Aniversario de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán”. Sin embargo, aquel triunfo tuvo un condimento especial: el caballo no había llegado en las mejores condiciones. “En esa oportunidad el caballo no llegó bien a la carrera, ya que tuvo un problema físico. Estuvo en duda su presencia hasta el mismo día de la competencia a la mañana. Como lo notamos un poco mejor, decidimos correrlo y terminó ganando porque tiene mucha calidad”, recordó Assad.