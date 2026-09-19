"Rulo" Assad va por otra hazaña en el Gran Premio "Batalla de Tucumán"

Resumen para apurados
- César Assad buscará su quinto triunfo en el Gran Premio Batalla de Tucumán con el caballo Dr. Legasov este jueves 24 en el Hipódromo provincial para consolidar su legado hípico.
- Assad ya ganó el certamen cuatro veces, incluida la edición 2024 con Dr. Legasov, ejemplar que llega plenamente recuperado tras superar problemas físicos en su última victoria.
- La 71ª edición del evento turfístico más relevante del interior reunirá a jockeys de todo el país y la región, con entrada libre y una masiva convocatoria en el hipódromo.
La cuenta regresiva ya está en marcha. El jueves 24 de septiembre, el Hipódromo de Tucumán se vestirá de gala para recibir una nueva edición del Gran Premio “Batalla de Tucumán”, la carrera que todos quieren ganar y que, una vez más, promete convertirse en el gran acontecimiento turfístico del interior del país. Entre los protagonistas estará César Assad, un hombre que conoce como pocos la sensación de cruzar primero el disco en la competencia más importante del NOA y que ahora irá por una nueva conquista.
“Rulo” ya sabe lo que significa ganar el “Batalla”. Lo hizo cuatro veces: en 2018 con El Vodevil, en 2021 con Jhonny Quest, en 2023 con Pertinax Joy y en 2024 con Dr. Legasov. Precisamente con este último ejemplar intentará repetir la historia en los 2.200 metros de la edición 71, que reunirá a varios de los mejores caballos del momento.
Pero Assad no solamente tendrá protagonismo en el Gran Premio. Su presencia durante la jornada será amplia y tendrá más de una decena de ejemplares bajo su preparación.
“Voy a presentar más de 10 caballos durante la jornada del jueves. Es impresionante la cantidad de anotados que hay para esa reunión. Pero no solamente hay cantidad, sino muy buena calidad de caballos. Todas las competencias son muy parejas”, destacó el entrenador, que a los 69 años continúa viviendo con la misma intensidad una de las jornadas que más espera durante cada temporada.
La expectativa, según Assad, excede largamente al ambiente turfístico. El ingreso al hipódromo será libre y gratuito y quienes asistan recibirán un cupón para participar de los diferentes sorteos que se realizarán durante la jornada. Habrá televisores, motocicletas, premios sorpresas y un auto 0 kilómetro como premio principal. “Hay muchísima expectativa con el Batalla y con las otras carreras. Será una reunión impresionante. Estoy seguro de que habrá muchísima gente. Además está el sorteo de un auto 0 kilómetro, que le otorga un plus extra”, resaltó Assad.
En medio de ese escenario, todas las miradas estarán puestas en Dr. Legasov. El defensor de la caballeriza “Piedra Grande” buscará convertirse nuevamente en el dueño de la prueba y llega con señales que entusiasman a su entrenador. En los ensayos previos, el hijo de Catcher In The Rye respondió de la manera esperada y dejó conforme a Assad. “Dr. Legasov está muy bien. La corrida fue muy buena. Pasó 2.000 metros en el tiempo de 2’6”3/5, finalizando con gran acción. La verdad que me dejó muy conforme, porque demostró que está en su plenitud”, explicó el entrenador.
La actualidad del caballo adquiere todavía mayor relevancia si se tiene en cuenta su última actuación. El 26 de julio, Dr. Legasov venció por medio pescuezo a Endor Rye en una definición vibrante del clásico “111° Aniversario de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán”. Sin embargo, aquel triunfo tuvo un condimento especial: el caballo no había llegado en las mejores condiciones. “En esa oportunidad el caballo no llegó bien a la carrera, ya que tuvo un problema físico. Estuvo en duda su presencia hasta el mismo día de la competencia a la mañana. Como lo notamos un poco mejor, decidimos correrlo y terminó ganando porque tiene mucha calidad”, recordó Assad.
Ahora la historia es diferente. El entrenador asegura que su pupilo está recuperado y llega a la carrera que todos quieren correr en el momento indicado. “Ahora está bárbaro. Le tengo muchísima confianza”, afirmó.
La confianza no impide que el entrenador sea consciente de la exigencia que tendrá por delante. El “Batalla” reunirá ejemplares de distintos puntos del país y también contará con jinetes de Brasil, Chile, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán. Para Assad, el nivel de la competencia obliga a no descuidar ningún detalle. “Es una carrera durísima. Hay muchos caballos de primer nivel. A mi entender, los rivales más bravos para Dr. Legasov serán Endor Rye y el porteño Contursi, aunque no se puede descuidar a ningún adversario. Todos tienen sus chances”, analizó.
El factor local también aparece en su análisis. Assad considera que los caballos que llegan desde otros puntos del país pueden necesitar un período de adaptación a las características de la pista tucumana. “Hay que tener en cuenta que los ejemplares que vienen de afuera muchas veces les cuesta adaptarse a esta pista y por eso los locales tienen una pequeña ventaja”, sostuvo.
En cuanto al desarrollo de la carrera, Assad espera un trámite exigente desde el primer momento. Dr. Legasov no modificará su manera de correr. La estrategia estará marcada por la paciencia y por la búsqueda de su mejor versión en el tramo decisivo. “Seguramente será una competencia bien movida desde la largada. Dr. Legasov correrá como es su estilo, de menor a mayor, tratando de mostrar todo su potencial en el final”, anticipó.
Osvaldo “Fleco” Alderete será el encargado de conducirlo. Juntos buscarán alcanzar la gloria y permitirle a Assad alcanzar una marca que, por su significado, tendría un sabor especial.
“Ganar el Batalla es algo hermoso. Esta es la carrera más esperada del año. Y no tan solo por la gente del turf, sino también por el público en general. Uno sueña con correrla y después con ganarla”, resumió Assad.
El sueño ya tiene fecha, distancia y nombre. Dr. Legasov estará nuevamente en las gateras del “Batalla”. Y detrás de él estará un entrenador que ya levantó cuatro veces los brazos en la carrera más importante del interior y que ahora va por una quinta celebración.