Suffok recuperó su mejor nivel y Morán se ilusiona con ganar otra vez el "Batalla"

Resumen para apurados
- El jockey Facundo Morán buscará ganar este jueves el Gran Premio Batalla de Tucumán con Suffok en el hipódromo local, tras recuperar la competitividad del caballo.
- La dupla venció en la edición 2025, pero Suffok no ganó en seis carreras durante 2026 por correr distancias cortas, revirtiendo su rendimiento en los últimos ensayos.
- La cita promete récord de público en 17 carreras, donde Morán y Suffok buscarán repetir el título ante rivales de jerarquía nacional como Thor Medina y Dr. Legasov.
Hay carreras que se ganan y quedan en la memoria. Y hay otras que, además, se convierten en una parte imborrable de la historia de quien las protagoniza. Para Facundo Morán, el Gran Premio “Batalla de Tucumán” pertenece a esa segunda categoría. El jockey nacido en Cruz Alta fue el héroe de la edición número 70, cuando llevó a Suffok a una victoria inolvidable en los 2.200 metros en el hipódromo tucumano. Ahora, a pocos días de una nueva edición de la competencia más importante del interior del país, vuelve a subirse al mismo caballo con un sueño que no necesita demasiadas explicaciones: repetir la hazaña.
“Ganar un Batalla es lo máximo. Es lo que soñamos todos los jockeys tucumanos y del norte desde el primer día que empezamos a montar. Y la verdad es que estoy muy ilusionado con volver a repetir lo conseguido en 2025. Tengo caballo para ilusionarme”, contó Morán, de 31 años, que el próximo jueves 24 volverá a ponerse la chaquetilla para intentar quedarse nuevamente con la carrera que todo jinete tucumano quiere ganar.
La historia reciente entre Morán y Suffok tiene un capítulo imposible de olvidar. En 2025, ambos fueron protagonistas de un final vibrante, en el que el descendiente de Forge logró imponerse por medio pescuezo sobre Dr. Legasov, en un tiempo de 2’18”1/5 para los 2.200 metros. Fue una victoria trabajada, de esas que se definen en los últimos metros y que quedan grabadas para siempre en la memoria del público.
Un 2025 soñado
La sociedad no se detuvo allí. En la última reunión de la temporada pasada, Suffok y Morán volvieron a subirse a lo más alto del podio, esta vez en el clásico “Carlos Pellegrini”. De esa manera, cerraron un año soñado y dejaron en claro que la combinación entre caballo y jockey funcionaba especialmente bien cuando la distancia y las exigencias estaban a la altura de sus características.
Pero 2026 presentó un escenario diferente. Suffok no logró encontrar durante buena parte de la temporada el nivel que había mostrado en el “Batalla” anterior. Corrió seis competencias y no pudo ganar ninguna: consiguió dos segundos puestos, dos terceros, un sexto y un octavo. Su última presentación fue el 26 de julio, cuando terminó tercero, a seis cuerpos de Dr. Legasov, en el clásico “111° Aniversario de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán”.
Los resultados, sin embargo, no parecen preocupar demasiado a Morán. El jockey entiende que hubo una razón concreta detrás de esa merma y, sobre todo, siente que en los últimos entrenamientos apareció nuevamente el Suffok que conoce.
Notable ejercicio
“Realmente venía muy bajo, le estaba costando mucho volver a su mejor nivel. Ahora, en los entrenamientos demostró que nuevamente está muy bien”, aseguró.
Para Morán, una de las claves estuvo en las distancias que tuvo que afrontar el caballo durante esta temporada. Suffok, explica, necesita recorrer más metros para desplegar todo su potencial y las pruebas de media distancia no le permitieron mostrar su verdadero nivel.
Fondista
“Suffok es un caballo muy galopador y venía corriendo en pruebas de media distancia. Es por eso que no estaba rindiendo dentro del nivel esperado. Ahora, los 2.200 metros del Batalla le vendrán como anillo al dedo”, sostuvo.
Y fue todavía más contundente cuando comparó al caballo que tendrá bajo sus órdenes el próximo jueves con aquel que consiguió la gloria un año atrás.
“Además el caballo recuperó su mejor nivel. Creo que está igual que el año pasado, cuando ganó el Batalla”, afirmó.
La confianza de Morán también encuentra respaldo en el último ejercicio de Suffok. En uno de los entrenamientos previos a la gran carrera, el ejemplar recorrió 2.000 metros en 2’6”2/5 y terminó con una excelente acción. Para el jockey, fue una señal más que positiva de cara al desafío que se aproxima.
“Suffok está muy bien. La corrida fue muy buena. Fue de menor a mayor y cuando lo exigí arrancó con mucha fuerza”, explicó Morán, satisfecho con la respuesta que encontró en su compañero de cara a los 2.200 metros.
Claro que el “Batalla” no se gana solamente con ilusión, confianza y buenos ejercicios. La edición 71 tendrá un lote de enorme jerarquía y el jockey tucumano sabe que deberá afrontar una carrera exigente desde el primer metro.
“Es una carrera muy brava. Hay muchos caballos de primer nivel. Endor Rye y Thor Medina son, sin lugar a dudas, los ejemplares con mayores pergaminos. Compitieron en Buenos Aires frente a los mejores caballos del país y Thor Medina lo hizo también a nivel internacional. También hay que resaltar la presencia de Dr. Legasov, que ya sabe lo que es ganar un Batalla”, analizó.
Morán también tiene claro que buena parte de sus posibilidades dependerá de cómo se desarrolle la competencia. Conoce las características de Suffok y sabe dónde se siente más cómodo. Por eso, más allá de las condiciones de sus rivales, tendrá que leer con precisión cada movimiento.
Estrategia
“Habrá que ver cómo se hace la carrera. Me imagino que será una competencia muy ligera. Mi caballo corre siempre cerca de los punteros, porque es donde mejor rinde. Si se hace muy violenta, me quedaré tercero, siempre cerca. Ecográfico Rim y Contursi seguramente saldrán a mover la carrera”, anticipó.
La estrategia está pensada. El caballo llega con señales alentadoras. Y el jockey ya conoce la sensación de cruzar primero el disco en el Batalla. Ahora queda lo más difícil: repetirlo.
Gran expectativa
Mientras tanto, Morán también disfruta de todo lo que genera la jornada internacional. El “Batalla” dejó hace tiempo de ser solamente una carrera para convertirse en una cita que moviliza a toda la provincia y que, en esta edición, tendrá 17 competencias y una expectativa que el propio jockey percibe en las calles.
“En todos lados se está hablando del Batalla. Es impresionante la expectativa que despertó. Muchísima gente que no es de la actividad turfística irá el jueves al hipódromo. Estoy seguro de que habrá récord de público. Será una gran fiesta”, aseguró.
El jueves 24, cuando Suffok vuelva a pisar la pista y Morán se acomode sobre su montura, las imágenes del año pasado seguramente volverán a aparecer. El recuerdo de aquel final ante Dr. Legasov estará presente, pero también la ilusión de escribir una nueva página.
Porque para un jockey tucumano ganar el “Batalla” es mucho más que una victoria. Morán ya sabe lo que significa. Lo vivió, lo disfrutó y quedó para siempre en su historia. Ahora va por otra hazaña. Y lo hará junto al mismo caballo que hace un año le permitió alcanzar la gloria.