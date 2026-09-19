Suffok recuperó su mejor nivel y Morán se ilusiona con ganar otra vez el "Batalla"

Hay carreras que se ganan y quedan en la memoria. Y hay otras que, además, se convierten en una parte imborrable de la historia de quien las protagoniza. Para Facundo Morán, el Gran Premio “Batalla de Tucumán” pertenece a esa segunda categoría. El jockey nacido en Cruz Alta fue el héroe de la edición número 70, cuando llevó a Suffok a una victoria inolvidable en los 2.200 metros en el hipódromo tucumano. Ahora, a pocos días de una nueva edición de la competencia más importante del interior del país, vuelve a subirse al mismo caballo con un sueño que no necesita demasiadas explicaciones: repetir la hazaña.