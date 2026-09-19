Chechu Bonelli habló de la delicada condición de una de sus hijas y los cuidados que debe tener

Resumen para apurados
- Chechu Bonelli reveló en el programa Otro día perdido (El Trece) que su hija menor, Amelia, nació con un solo riñón y debe seguir estrictos cuidados de salud.
- La niña nació en diciembre de 2022 con agenesia renal; la familia adapta su alimentación diaria sin sal y monitorea sus actividades para evitar cualquier tipo de golpe.
- La periodista evalúa qué deportes podrá practicar su hija a futuro para resguardar el órgano funcional y asegurar su desarrollo con una óptima calidad de vida.
Chechu Bonelli sorprendió a todos al revelar un dato sobre la salud de su hija Amelia, la menor de las tres niñas que tuvo junto al ex futbolista Darío Cvitanich. La modelo y periodista deportiva contó que la pequeña nació con un solo riñón y explicó cuáles son los cuidados que debe tener para llevar una excelente calidad de vida.
“Hay uno que no se le formó, entonces tiene que tener cuidado y comer bajo en sodio. A veces preparo lo mismo para las tres, pero sin sal para ella”, afirmó Bonelli durante su participación en el programa "Otro día perdido" (El Trece).
Los cuidados que tiene Amelia
Bonelli explicó que la pequeña ya conoce algunas de las recomendaciones que debe seguir en su alimentación y que la familia procura acompañarla en ese proceso.
“Ame ya sabe que tiene que comer sin sal. Me pregunta qué puede comer y estamos viendo qué deporte puede practicar porque tiene que tener cuidado con los golpes”, señaló en Otro día perdido.
La periodista también contó que evaluará qué tipo de actividad física puede realizar la niña, teniendo en cuenta los cuidados que requiere.
Amelia nació en diciembre de 2022
Amelia nació en diciembre de 2022, en la previa de la final del Mundial de Qatar, en la que la Selección argentina se consagró campeona.
Luego del nacimiento, Bonelli había compartido un mensaje en sus redes sociales para darle la bienvenida a su hija y celebrar la llegada de la nueva integrante de la familia.
“Trajiste más amor a esta familia que te ama con locura. Gracias hija por todo lo que me enseñaste desde la panza y por todo lo que te queda aún. Arranquemos con esta aventura de a 5. ¡Ahora los números impares me gustan más! Y ya que estás acá traete la copa”, escribió Bonelli.