EspectáculosTV, Cine y Series

Chechu Bonelli habló de la delicada condición de una de sus hijas y los cuidados que debe tener

La modelo y periodista deportiva visitó "Otro día perdido", el programa de Mario Pergolini en El Trece, y sorprendió a todos.

CHECHU BONELLI. La modelo y periodista habló de los cuidados que debe tener una de sus hijas.
CHECHU BONELLI. La modelo y periodista habló de los cuidados que debe tener una de sus hijas. FOTO/ELTRECETV.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Chechu Bonelli reveló en el programa Otro día perdido (El Trece) que su hija menor, Amelia, nació con un solo riñón y debe seguir estrictos cuidados de salud.
  • La niña nació en diciembre de 2022 con agenesia renal; la familia adapta su alimentación diaria sin sal y monitorea sus actividades para evitar cualquier tipo de golpe.
  • La periodista evalúa qué deportes podrá practicar su hija a futuro para resguardar el órgano funcional y asegurar su desarrollo con una óptima calidad de vida.
Resumen generado con IA

Chechu Bonelli sorprendió a todos al revelar un dato sobre la salud de su hija Amelia, la menor de las tres niñas que tuvo junto al ex futbolista Darío Cvitanich. La modelo y periodista deportiva contó que la pequeña nació con un solo riñón y explicó cuáles son los cuidados que debe tener para llevar una excelente calidad de vida.

“Hay uno que no se le formó, entonces tiene que tener cuidado y comer bajo en sodio. A veces preparo lo mismo para las tres, pero sin sal para ella”, afirmó Bonelli durante su participación en el programa "Otro día perdido" (El Trece). 

Los cuidados que tiene Amelia

Bonelli explicó que la pequeña ya conoce algunas de las recomendaciones que debe seguir en su alimentación y que la familia procura acompañarla en ese proceso.

“Ame ya sabe que tiene que comer sin sal. Me pregunta qué puede comer y estamos viendo qué deporte puede practicar porque tiene que tener cuidado con los golpes”, señaló en Otro día perdido.

La periodista también contó que evaluará qué tipo de actividad física puede realizar la niña, teniendo en cuenta los cuidados que requiere.

Amelia nació en diciembre de 2022

Amelia nació en diciembre de 2022, en la previa de la final del Mundial de Qatar, en la que la Selección argentina se consagró campeona.

Luego del nacimiento, Bonelli había compartido un mensaje en sus redes sociales para darle la bienvenida a su hija y celebrar la llegada de la nueva integrante de la familia.

“Trajiste más amor a esta familia que te ama con locura. Gracias hija por todo lo que me enseñaste desde la panza y por todo lo que te queda aún. Arranquemos con esta aventura de a 5. ¡Ahora los números impares me gustan más! Y ya que estás acá traete la copa”, escribió Bonelli.

Temas Buenos AiresMaría Cecilia "Chechu" BonelliEl TreceMario Pergolini
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Chechu Bonelli reveló cómo logro superar su separación de Darío Cvitanich

Chechu Bonelli reveló cómo logro superar su separación de Darío Cvitanich

Lo más popular
Adorni mantiene la custodia, se mueve en un auto oficial y prepara su descargo por la evolución de su patrimonio
1

Adorni mantiene la custodia, se mueve en un auto oficial y prepara su descargo por la evolución de su patrimonio

Los entretelones de la batalla por la Capital: tres lanzados, un casillero vacío y un no “candidato”
2

Los entretelones de la batalla por la Capital: tres lanzados, un casillero vacío y un no “candidato”

Camino del Perú: piden saber qué pasó con la autovía proyectada hace 10 años
3

Camino del Perú: piden saber qué pasó con la autovía proyectada hace 10 años

Monstruos
4

Monstruos

Narcotráfico en Tucumán: se escapó un “capsulero” del hospital Padilla
5

Narcotráfico en Tucumán: se escapó un “capsulero” del hospital Padilla

Ranking notas premium
Los entretelones de la batalla por la Capital: tres lanzados, un casillero vacío y un no “candidato”
1

Los entretelones de la batalla por la Capital: tres lanzados, un casillero vacío y un no “candidato”

Un taficeño al frente del PRO-Tucumán y los dardos de dirigentes de Masso a Milei
2

Un taficeño al frente del PRO-Tucumán y los dardos de dirigentes de Masso a Milei

Habrá cuatro nuevas cabinas de peaje en el NOA y se podrá pagar con “telepase”
3

Habrá cuatro nuevas cabinas de peaje en el NOA y se podrá pagar con “telepase”

El difícil arte de desatar el nudo gordiano de “Las Pirámides”
4

El difícil arte de desatar el nudo gordiano de “Las Pirámides”

Monstruos
5

Monstruos

Más Noticias
La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

Mirtha Legrand: cuándo se conocerá el nuevo parte médico sobre su salud

Mirtha Legrand: cuándo se conocerá el nuevo parte médico sobre su salud

La serie de Netflix que desplazó a Moria Casán y que todos están viendo en Argentina

La serie de Netflix que desplazó a Moria Casán y que todos están viendo en Argentina

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand

Neumopatía y neumonía: cuál es la diferencia y qué se sabe del cuadro de Mirtha Legrand

Neumopatía y neumonía: cuál es la diferencia y qué se sabe del cuadro de Mirtha Legrand

Adorni mantiene la custodia, se mueve en un auto oficial y prepara su descargo por la evolución de su patrimonio

Adorni mantiene la custodia, se mueve en un auto oficial y prepara su descargo por la evolución de su patrimonio

Chechu Bonelli reveló cómo logro superar su separación de Darío Cvitanich

Chechu Bonelli reveló cómo logro superar su separación de Darío Cvitanich

Mirtha Legrand tiene una neumopatía: qué es y cuáles son sus síntomas

Mirtha Legrand tiene una neumopatía: qué es y cuáles son sus síntomas

Comentarios