Superación en los 21K: Mónica Romero corre con un solo riñón y después de ganarle al cáncer

“El 20 de julio me dieron el alta médica. Me recuperé de un cáncer. Hace 10 años me realizaron una nefrectomía y tengo solo un riñón. Compito para disfrutar. Para mí, correr es todo; me gusta mucho”, contó Mónica Romero, de 49 años, durante el último día de acreditaciones de la carrera 21K La Gaceta. Ella, junto a cientos de inscriptos, llegó hasta la sucursal de Marathon de Mendoza y Maipú para retirar el kit, paso final antes de la competencia que reúne hoy a miles de corredores en San Miguel de Tucumán.