Copa Davis: Tirante venció a Alkaya y Argentina quedó a un paso de la clasificación

Thiago Tirante cumplió con su parte y dejó a Argentina a un paso de cumplir el objetivo en Neuquén. El platense venció por 6-2 y 6-4 a Mert Alkaya en una hora y 15 minutos y puso 2-0 al equipo de Javier Frana frente a Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. Así, el seleccionado nacional llegará al domingo con la posibilidad de asegurar la clasificación a los Qualifiers 2027 con apenas un triunfo más.