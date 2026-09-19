Copa Davis: Tirante venció a Alkaya y Argentina quedó a un paso de la clasificación

Resumen para apurados
- Thiago Tirante venció a Mert Alkaya este sábado en Neuquén y puso a la Argentina 2-0 sobre Turquía para buscar la clasificación a los Qualifiers de la Copa Davis.
- El triunfo 6-2 y 6-4 de Tirante se sumó a la victoria inicial de Francisco Cerúndolo ante Yanki Erel, cerrando un sábado ideal para el conjunto liderado por Javier Frana.
- La serie continuará este domingo con el dobles; el equipo nacional requiere de solo un triunfo en los tres juegos restantes para sellar el boleto a los Qualifiers 2027.
Thiago Tirante cumplió con su parte y dejó a Argentina a un paso de cumplir el objetivo en Neuquén. El platense venció por 6-2 y 6-4 a Mert Alkaya en una hora y 15 minutos y puso 2-0 al equipo de Javier Frana frente a Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. Así, el seleccionado nacional llegará al domingo con la posibilidad de asegurar la clasificación a los Qualifiers 2027 con apenas un triunfo más.
Aunque el marcador pueda sugerir lo contrario, el segundo partido de la jornada resultó bastante más parejo que el triunfo de Francisco Cerúndolo en el primer turno. Tirante debió trabajar ante un Alkaya que se mostró competitivo desde el comienzo y que encontró en su derecha una de sus principales armas.
Después de un arranque con algunos nervios, Tirante empezó a inclinar el partido en el tercer game, cuando consiguió el primer quiebre. Fue un momento importante porque el turco había entrado enfocado y encontraba profundidad con su drive. El argentino, sin embargo, comenzó a afirmarse con su servicio y a imponer la potencia de su derecha.
Con el correr de los games también apareció el apoyo del Ruca Che. Tirante volvió a quebrar en el séptimo juego a partir de buenas devoluciones y celebró mirando hacia las tribunas, cada vez más metidas en el partido. La primera manga quedó definitivamente encaminada, aunque todavía tendría que superar un último obstáculo.
Cuando sacó 5-2 para cerrar el set, Alkaya dispuso de dos oportunidades de quiebre. Tirante respondió de la mejor manera: conectó tres aces consecutivos y después sentenció el parcial con un winner de derecha para quedarse con el set por 6-2.
Segundo set aún más parejo
El segundo parcial tuvo un desarrollo todavía más equilibrado. Ambos consiguieron sostener sus servicios y las oportunidades comenzaron a escasear. Tirante encontró en el saque uno de sus principales aliados durante toda la tarde: terminó el encuentro con nueve aces y ganó el 76% de los puntos disputados con su primer servicio.
En ese contexto, cada punto empezó a ganar valor. Con Tirante 4-3 y 40-40, ambos protagonizaron uno de los intercambios más intensos del partido. Alkaya defendió una y otra vez, pero el argentino mantuvo la iniciativa hasta quedarse con un punto que volvió a levantar al público neuquino.
La diferencia definitiva apareció poco después. En el noveno game, el platense jugó uno de sus mejores pasajes de la tarde: defendió desde el fondo, eligió bien cuándo atacar y quebró en cero para quedar 5-4 y servicio. Esta vez no dejó escapar la oportunidad. Cerró el partido y desató el festejo del Ruca Che para completar un sábado perfecto para Argentina.
Cerúndolo había marcado el camino
La jornada había comenzado con una actuación contundente de Francisco Cerúndolo. El número uno argentino derrotó por 6-0 y 6-4 a Yanki Erel en una hora y 13 minutos y consiguió el primer punto de la serie.
Cerúndolo dominó completamente el primer set ante un rival que acusó los nervios del comienzo. Erel logró equilibrar el trámite en la segunda manga, pero el argentino encontró el quiebre en el séptimo game y administró la ventaja hasta cerrar el encuentro.
Así, Cerúndolo y Tirante resolvieron sus respectivos compromisos en sets corridos y dejaron a Argentina con una ventaja considerable antes de la definición.
¿Cómo sigue la serie?
Con el 2-0, Argentina necesita ganar solamente uno de los partidos del domingo para quedarse con la serie y obtener la clasificación a los Qualifiers de la Copa Davis 2027.
La acción comenzará desde las 11 con el encuentro de dobles y, en caso de ser necesario, continuará con los dos singles restantes. El equipo de Frana tendrá así tres oportunidades para conseguir el punto que le falta y cerrar en Neuquén una serie que, después del primer día, quedó encaminada.