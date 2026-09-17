Seguridad

Violenta pelea en la comisaría 6°: un preso murió tras ser herido en el pecho

La víctima era un joven de 24 años que se encontraba detenido por una causa por abuso sexual y robo simple.

MUERTE EN LA COMISARÍA 6°. Un preso murió tras ser herido en el pecho.
MUERTE EN LA COMISARÍA 6°. Un preso murió tras ser herido en el pecho. IMAGEN TOMADA DE LOS PRIMEROS
Hace 1 Hs

Una pelea entre internos terminó con un detenido asesinado este jueves por la tarde en la seccional 6°. El hecho ocurrió alrededor de las 15.30, en uno de los arrestos de la dependencia policial.

La víctima era un joven de 24 años que se encontraba detenido por una causa por abuso sexual y robo simple. Durante un enfrentamiento entre varios internos, recibió una herida provocada con un elemento punzocortante a la altura del pecho.

Tras el ataque, la guardia de prevención retiró al detenido de la comisaría y lo trasladó en un móvil policial hasta el Hospital Avellaneda. Pero este llegó sin vida.

Tras ese episodio, se solicitó la intervención de la Guardia de Infantería Capital para trasladar a los detenidos hacia otro sector y resguardar la escena donde ocurrió el hecho.

Además, se dio intervención a la Fiscalía de Homicidios de Turno. Desde esa dependencia judicial se dispuso que el lugar permaneciera resguardado y que interviniera personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

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