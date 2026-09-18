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Hablaba poco, pero en el scrum decía mucho: la historia del “Tumba” Molina, el primer tucumano que jugó un Mundial con Los Pumas

Fue protagonista de la transformación del rugby tucumano, integró una generación histórica de la Naranja y abrió un camino en la Copa del Mundo de 1987. Décadas después, fotografías, recortes y viejas gorras despiertan los recuerdos de una carrera que todavía conserva intacta.

PROTAGONISTA. Luis “Tumba” Molina fue una pieza importante de la generación que marcó una época en la Naranja y se convirtió en el primer tucumano en disputar un Mundial con Los Pumas.
PROTAGONISTA. Luis “Tumba” Molina fue una pieza importante de la generación que marcó una época en la Naranja y se convirtió en el primer tucumano en disputar un Mundial con Los Pumas. Diego Aráoz/LA GACETA.
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Luis "Tumba" Molina es recordado como el primer rugbier tucumano en disputar un Mundial con Los Pumas, tras su histórica participación en la Copa del Mundo de 1987.
  • Molina integró una generación dorada del seleccionado tucumano y brilló en el scrum, consolidando el salto de calidad del rugby de la provincia hacia el plano internacional.
  • Su trayectoria abrió el camino para que posteriores camadas de deportistas del interior argentino lograran asentarse en la élite del rugby internacional.
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