Hablaba poco, pero en el scrum decía mucho: la historia del “Tumba” Molina, el primer tucumano que jugó un Mundial con Los Pumas
Fue protagonista de la transformación del rugby tucumano, integró una generación histórica de la Naranja y abrió un camino en la Copa del Mundo de 1987. Décadas después, fotografías, recortes y viejas gorras despiertan los recuerdos de una carrera que todavía conserva intacta.
Resumen para apurados
- Luis "Tumba" Molina es recordado como el primer rugbier tucumano en disputar un Mundial con Los Pumas, tras su histórica participación en la Copa del Mundo de 1987.
- Molina integró una generación dorada del seleccionado tucumano y brilló en el scrum, consolidando el salto de calidad del rugby de la provincia hacia el plano internacional.
- Su trayectoria abrió el camino para que posteriores camadas de deportistas del interior argentino lograran asentarse en la élite del rugby internacional.
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