Seguridad

El crimen de Érika: cuáles serán las claves del juicio que se haría antes de fin de año

Una jueza aceptó que el caso sea llevado a un debate oral. Las estrategias que desplegarán las partes. El reclamo económico.

RESOLUCIÓN. Si es que no sucede nada extraño, el femicidio de Érika se resolverá en menos de un año.
RESOLUCIÓN. Si es que no sucede nada extraño, el femicidio de Érika se resolverá en menos de un año.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 49 Min

Resumen para apurados

  • Una jueza de Tucumán elevó a juicio oral el femicidio de Érika Álvarez, debate que se realizaría antes de fin de año para determinar las responsabilidades penales del crimen.
  • La causa avanzó a la etapa oral tras definirse las estrategias de las partes y los reclamos económicos, proyectando una resolución judicial en menos de un año del hecho.
  • El juicio oral sentará un precedente de celeridad procesal en femicidios en la provincia, mientras las partes ultiman sus estrategias y demandas civiles.
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