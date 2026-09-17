El crimen de Érika: cuáles serán las claves del juicio que se haría antes de fin de año

Resumen para apurados
- Una jueza de Tucumán elevó a juicio oral el femicidio de Érika Álvarez, debate que se realizaría antes de fin de año para determinar las responsabilidades penales del crimen.
- La causa avanzó a la etapa oral tras definirse las estrategias de las partes y los reclamos económicos, proyectando una resolución judicial en menos de un año del hecho.
- El juicio oral sentará un precedente de celeridad procesal en femicidios en la provincia, mientras las partes ultiman sus estrategias y demandas civiles.
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