ATE reclamó un examen de salud física y mental para Javier Milei: quiere saber si está apto para la Presidencia

Resumen para apurados
- El 15 de septiembre, ATE pidió al Gobierno saber si Javier Milei se realizó un examen psicofísico para ejercer la Presidencia, cuestionando su aptitud para gobernar el país.
- Mediante la Ley de Acceso a la Información, el gremio argumentó que los estatales deben pasar preocupacionales obligatorios, a diferencia de lo exigido a los mandatarios.
- El Ejecutivo tiene 15 días hábiles para responder, mientras ATE impulsa una iniciativa para exigir exámenes psicofísicos obligatorios a candidatos electorales desde 2027.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó un pedido de acceso a la información pública para saber si Javier Milei fue sometido a un examen médico, junta o evaluación de aptitud psicofísica para ejercer la Presidencia de la Nación.
El planteo fue presentado el 15 de septiembre por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, ante la Jefatura de Gabinete y la Presidencia, en el marco de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.
ATE pidió conocer si existe un examen, certificado, protocolo, junta médica o dictamen que haya evaluado la aptitud del Presidente. En caso de existir, el sindicato pretende saber cuándo se realizó, qué organismo o profesional intervino y cuál fue el resultado, limitado a determinar si fue considerado “apto” o “no apto”.
El gremio aclaró que no solicita la historia clínica de Milei ni pretende acceder a diagnósticos médicos.
El argumento de ATE: el preocupacional que deben hacer los empleados estatales
Aguiar justificó el pedido a partir de los requisitos que deben cumplir los trabajadores para ingresar a la Administración Pública Nacional.
El dirigente cuestionó que los empleados estatales deban atravesar un examen médico preocupacional, mientras que, según planteó, no existe un requisito equivalente para quien ocupa la máxima autoridad política y administrativa del Estado.
“Es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional”, sostuvo Aguiar en una publicación en X.
Y agregó: “Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir”.
Qué dijo Rodolfo Aguiar sobre la salud de Milei
En el mismo mensaje, el secretario general de ATE realizó cuestionamientos sobre el estado de salud del Presidente. Aguiar afirmó que, según su interpretación, “los desequilibrios del Presidente son muy evidentes” y sostuvo que Milei “padece algún tipo de psicosis”.
Esas expresiones corresponden al dirigente sindical y no constituyen una evaluación médica acreditada. El pedido formal presentado por ATE, de hecho, no reclama información clínica ni diagnósticos, sino datos sobre la eventual existencia de una evaluación oficial de aptitud.
Aguiar también adelantó que ATE impulsará una iniciativa para que, desde 2027, los candidatos a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico.
ATE también preguntó si existen controles para el Presidente
El sindicato pidió además que el Gobierno informe si existe alguna normativa, protocolo o reglamento vigente o proyectado que establezca controles periódicos de aptitud psicofísica o psíquica para el Presidente.
La consulta alcanza a Milei en su condición de jefe supremo de la Nación y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Cuándo debe responder el Gobierno
El pedido de ATE fue presentado bajo la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. La normativa establece un plazo general de 15 días hábiles para responder las solicitudes, con la posibilidad de una prórroga por otros 15 días cuando existan razones que la justifiquen.
En caso de una negativa total o parcial, ATE pidió que el Gobierno explique por escrito los motivos y precise qué excepción legal invoca.
El reclamo abre así una discusión sobre un punto concreto: si existe un procedimiento oficial para determinar la aptitud psicofísica de quien ejerce la Presidencia y, en ese caso, si Milei fue sometido a esa evaluación.