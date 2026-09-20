Se despegan los cerámicos de casa: ¿Qué tener en cuenta para que no vuelva a suceder?

“Cuando un cerámico se despega, muchas veces el problema no comenzó cuando la pieza se levantó: comenzó el día en que fue colocada. La prevención comienza desde el primer paso. Preparar correctamente el soporte, elegir el adhesivo adecuado, respetar los tiempos de trabajo y garantizar una correcta cobertura”, indicó Lucas Álvarez, marketing manager de Mapei Argentina, empresa que se especializa en la creación de productos químicos para la construcción.