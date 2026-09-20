Resumen para apurados
- Vecinos de Piddington, Inglaterra, votaron simbólicamente independizarse del Reino Unido en rechazo a la instalación de un centro para 1.000 migrantes en la zona.
- La consulta reunió 285 votos a favor de 312 emitidos tras el plan oficial de usar una base militar cercana. Londres desestimó el resultado y seguirá con el proyecto.
- La decisión británica de ignorar la votación expone cuestionamientos sobre su doble estándar respecto al principio de autodeterminación que defiende en las Islas Malvinas.
Los vecinos de Piddington, un pueblo de Oxfordshire, han votado una independencia simbólica del Reino Unido en protesta por planes de alojar a más de 1.000 migrantes en una antigua base militar cercana. En total votaron 312 personas de las cuales 285 apoyaron la petición de que el pueblo busque la autodeterminación. El referéndum no tiene validez legal, pero los vecinos celebraron el resultado colocando un cartel que declara la zona como el “Principado de Piddington”.
El responsable del consejo local, Tim McNally, afirmó que la votación pretendía enviar un mensaje sobre la preocupación de los vecinos por los planes del Gobierno. Las autoridadesminimizaron la situación y seguirán con la instalación del asilo para migrantes.
La votación, que acaparó la atención mediática, se convocó para oponerse a los planes de convertir la antigua base del Ministerio de Defensa de Bicester —situada a unos 800 metros del pueblo— en viviendas para inmigrantes varones. El gobierno afirma que el emplazamiento está diseñado para ser prácticamente autosuficiente y minimizar así cualquier impacto en la comunidad local.
¿Doble vara?
En las Islas Malvinas el gobierno británico respeta el planteo de autodeterminación, sin embargo en Piddington lo cuestiona. Cuando los isleños votan a favor de la presencia británica, Londres lo abandera internacionalmente como el principio sagrado e intocable de la "autodeterminación". Sin embargo, cuando los ciudadanos de Piddington usan exactamente la misma herramienta -el voto local para decidir sobre su propia comunidad-, el gobierno británico lo descarta como una simple protesta sin validez.
El uso de la autodeterminación como herramienta geopolítica, con esta reacción, demuestra que la defensa de estos referéndums no responde a un principio filosófico absoluto, sino a una conveniencia de Estado. La autodeterminación les resulta útil en el Atlántico Sur para justificar la ocupación, pero es rechazada de plano en su propio territorio continental.