Aunque suene irreal, hay ingleses que quieren separarse del Reino Unido

Los vecinos de Piddington, un pueblo de Oxfordshire, han votado una independencia simbólica del Reino Unido en protesta por planes de alojar a más de 1.000 migrantes en una antigua base militar cercana. En total votaron 312 personas de las cuales 285 apoyaron la petición de que el pueblo busque la autodeterminación. El referéndum no tiene validez legal, pero los vecinos celebraron el resultado colocando un cartel que declara la zona como el “Principado de Piddington”.