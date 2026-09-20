SociedadEn las redes

Seguir o no seguir en redes sociales se convirtió en el parámetro de lealtad moderno

Si bien entre los famosos la situación puede convertirse en un titular escandaloso, en ámbitos familiares o de amistades, el seguimiento determina el rumbo con armonía o no del vínculo.

Seguir o no seguir en redes sociales se convirtió en el parámetro de lealtad moderno
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Hoy, los usuarios en redes sociales usan el seguir o dejar de seguir como parámetro de lealtad, ya que quitar el follow evidencia rupturas o tensiones en el plano real.
  • El fenómeno pasó del espectáculo al plano íntimo: al existir la opción de silenciar, dejar de seguir se volvió un acto deliberado que expone distanciamientos personales.
  • La diplomacia digital redefine los vínculos modernos, donde un clic consolida o rompe contratos implícitos de convivencia según la teoría de relaciones líquidas de Bauman.
Resumen generado con IA

La escala del impacto de un “me sigue” (follow) o “no me sigue” (unfollow) va en ascenso más allá de los conflictos que se generan en un mundo mediáticamente muy expuesto como el del espectáculo. El fenómeno también se está trasladando hacia los ámbitos más íntimos de las personas que no son famosas. Eso sí, mientras que en el mundo de los famosos el follow o unfollow se consume como entretenimiento o chisme, en el plano cotidiano y personal opera de forma mucho más sutil, quirúrgica y estratégica.

Las reglas básicas del periodismo -prácticamente sin reglas o con ellas mucho más flexibilizadas- apuntan a cinco preguntas básicas: qué, quién, cuándo, cómo y porqué. Sin ser descabellado se podría agregar: “por qué no lo seguís en las redes sociales”.

Lo que indica

En grupos de amigos o familias, dejar de seguir (o no empezar a seguir) rara vez es un accidente. Funciona como un indicador preventivo o una declaración silenciosa. Cuando alguien quita el follow en el entorno cercano, suele ser el síntoma visible de un conflicto no resuelto en el mundo real. 

Lo mismo se intuye cuando pasa entre las personas afamadas, en ambos casos entonces, es un termómetro de tensión en tiempo real. En la vida cotidiana, "seguir" a un familiar o amigo cercano es un gesto de mantenimiento relacional de bajo esfuerzo. Mantener ese hilo digital abierto sostiene la sensación de presencia y cercanía. Romperlo pulveriza la armonía porque impone una barrera deliberada.

Pero también las plataformas ofrecen la alternativa de preservar la paz con opciones como "silenciar" o restringir historias. Sabiendo que se puede dejar de ver el contenido de alguien sin que se entere, decidir quitar el seguimiento a un familiar o amigo es una decisión consciente de hacer visible el distanciamiento. El botón de seguir dejó de ser una preferencia técnica de consumo de contenido para transformarse en un gesto de etiqueta y diplomacia afectiva.

Entre la gente común se manifiesta en peleas de pareja o distanciamientos de amigos; en las celebridades, donde el público actúa como observador y "juez", ese pequeño clic se convierte en un titular de prensa.

Con rigor científico

El sociólogo Zygmunt Bauman hablaba de las "relaciones líquidas", donde los lazos se conectan y desconectan con extrema facilidad. El botón de follow llevó esa liquidez a su máxima expresión: permite ratificar o cancelar un vínculo social con un solo toque en la pantalla.

Lo que pasa entre los famosos no es más que una versión amplificada de un fenómeno que la psicología social estudia como "diplomacia digital" y rechazo percibido. El “segui/no-segui” dejó de ser un simple botón para convertirse en un parámetro de relación, un contrato implícito de lealtad y una herramienta de posicionamiento público. Investigaciones sobre cibercultura señalan que, en la era digital, la ausencia de un follow entre dos personas que "deberían" estar conectadas (amigos, parejas, colegas famosos) es interpretada por la audiencia como una declaración explícita de hostilidad o ruptura.

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