Seguir o no seguir en redes sociales se convirtió en el parámetro de lealtad moderno

La escala del impacto de un “me sigue” (follow) o “no me sigue” (unfollow) va en ascenso más allá de los conflictos que se generan en un mundo mediáticamente muy expuesto como el del espectáculo. El fenómeno también se está trasladando hacia los ámbitos más íntimos de las personas que no son famosas. Eso sí, mientras que en el mundo de los famosos el follow o unfollow se consume como entretenimiento o chisme, en el plano cotidiano y personal opera de forma mucho más sutil, quirúrgica y estratégica.